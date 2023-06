Giir di Mont: in attesa del week-end del 29-30 luglio, svelato il pacco gara

Premana è pronta ad accogliere atleti, tifosi e tutti appassionati

Per tutti gli iscritti prodotti di prima qualità degli artigiani premanesi e una spinta in più per alimentare la passione per l’outdoor

PREMANA – Si avvicina il weekend del 29-30 luglio quando Premana tornerà di nuovo ad accogliere concorrenti, tifosi e appassionati del Giir di Mont in una due giorni ricca di sport, passione e divertimento. La competizione al Giir di Mont è sempre altissima con il coinvolgimento dei migliori atleti della specialità pronti a contendersi il titolo tra scenari suggestivi e un’atmosfera unica.

La formula è sempre la stessa, quella vincente che ha reso grande la gara di Premana in questi anni: i concorrenti potranno scegliere tra il mitico Giir di Mont (32 Km, 2400 mt di dislivello positivo) o il percorso “mini” con i suoi 18 Km e 1100m di dislivello positivo, ma il weekend premanese comincerà nel pomeriggio di sabato 29 luglio con il Giir di Mont – Young, gara riservata ai nati tra il 2006 e 2013 inclusi e pensata con l’obiettivo specifico di dare la possibilità ai giovani atleti di assaggiare l’atmosfera unica del Giir di Mont, in attesa di poterlo vivere da protagonisti.

La serata continuerà con la gara dei piccolissimi (nati dopo il 2013) e in seguito con la presentazione ufficiale dei top runner che parteciperanno alla 32 Km, i quali premieranno poi i bambini e i ragazzi protagonisti delle fatiche pomeridiane. Si proseguirà con “Aspettando…il Giir di Mont”, un momento dedicato all’ascolto di ospiti d’eccezione e al racconto delle loro storie legate al mondo dello sport e della montagna.

Intanto è stato svelato il “pacco gara”: “Abbiamo preparato un giusto mix, fatto dei prodotti di prima qualità degli artigiani premanesi e una spinta in più per alimentare la passione per l’outdoor: zaino “Squeeze” Rock Experience; gel Dinamo; coltello Sanelli, coltello Bharbjt e forbici premanesi. Inoltre, come sempre, assistiamo gli atleti con dodici punti di ristoro lungo il percorso, oltre a quello finale subito dopo il traguardo. Compreso nell’iscrizione anche il buono pasto, ma noi del comitato Giir di Mont speriamo sempre di regalarti, più che ogni “cosa”, il ricordo di una bella esperienza tra le nostre montagne. Ora non resta altro che iscriversi al Giir di Mont 2023″.