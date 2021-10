Lo Sci Club Primaluna Giovanni XXIII festeggia il mezzo secolo di vita

Il 1° ottobre 1971 nasceva a Primaluna lo sci club

Tantissime le soddisfazioni e i traguardi raggiunti in questi primi 50 anni

PRIMALUNA – Dopo aver festeggiato il 50° anniversario del Centro Sportivo Culturale di Cortenova, ecco che un’altra importante realtà del territorio taglia lo stesso traguardo, lo Sci Club Primaluna ha festeggiato ieri, 1° ottobre, i 50 anni di fondazione.

E’ passato mezzo secolo da quando un gruppo di appassionati fondò il sodalizio sportivo, allora presieduto da Agostino Tantardini e che adesso, da ben 25 anni, vede alla guida Piero Colombo, con le parentesi nel corso degli anni che hanno visto alternarsi Valerio Baruffaldi, Giovanni Melesi, Elio Maroni.

Lo sci nordico è sempre stata l’attività principale del sodalizio, e a dimostrazione di ciò la lunga storia dell’organizzazione del “Gran Premio Primaluna” che ha visto lo stop negli ultimi anni causa restrizioni Covid e mancanza di neve. Anche gli appassionati della corsa però, nel periodo in cui non c’era neve e la preparazione si svolgeva prevalentemente di corsa, non disdegnavano le corse a piedi come i campionati valsassinesi di cross e tante non competitive, molto in voga in quei anni. Non sono mancate le collaborazioni ad altre attività come il torneo di calcio dell’oratorio e l’organizzazione di gare podistiche come la “Tra prati e boschi” disputata per tre edizioni a cui partecipava un numero considerevole di atleti.

Collaborazione alla settimana internazionale del fondo

Appuntamento internazionale con la settimana del fondo in Valsassina organizzata da Giacomo Camozzini sulla pista di fondo di Cortabbio (ora pista delle Grigne) e collaborazione fattiva dello Sc Primaluna che aveva nella pista il fiore all’occhiello con un tracciato di 10km che partendo dalla località Merla, dove era situata la partenza e arrivo, arrivava sino alla località “Fregera” e “Pesigol”.

Fine anni 2000, protagonisti nelle gare Csi

Verso la fine degli Anni ’90, nasce la sezione atletica che partecipa solo alle gare del Centro Sportivo Italiano e che per le gare Fidal passa i suoi atleti al Cs Cortenova. Grazie a questa collaborazione in quegli anni il Gs Giovanni XXIII Primaluna vinse il campionato provinciale per due anni consecutivi e contribuì alla conquista del trofeo Lanfritto-Maggioni.

Quasi 70 tesserati con un gruppo agonistico di 25 atleti

Ai giorni nostri, l’attività principale del sodalizio valsassinese, che conta una settantina di tesserati, di cui poco meno di 30 del settore giovanile che partecipano regolarmente alle gare invernali di fondo e a quelle estive di ski roll, disciplina questa, che ha visto lo Sc Primaluna organizzare nel 2016 e 2017 le gare di Coppa Italia con partenza da Casargo e arrivo all’Alpe Giumello.

Corsi di sci (quando la neve lo permette) nel periodo delle vacanze Natalizie.

Quando la pista delle Grigne risulta innevata a sufficienza o perché è nevicato anche in valle o perché le temperature permettono l’innevamento artificiale, nel periodo Natalizio lo Sci Club organizza dei corsi di sci dedicati a tutti, in particolare i giovanissimi delle scuole elementari e medie che se decideranno di continuare, porteranno nuova linfa nelle file sociali, corsi che negli anni scorsi hanno visto un’alta partecipazione.

Collaborazione con Luca Bortot e Gianfranco Polvara

“Attualmente – ci dice Piero Colombo presidente di lungo corso – abbiamo una collaborazione fattiva con Luca Bortot, maestro di sci che ci dà una grossa mano con la tecnica, e con l’olimpionico Gianfranco Polvara che contribuisce nel periodo invernale con le scelte dei materiali. Una collaborazione fattiva che ci ha portato a risultati molto gratificanti come la conquista del prestigioso trofeo Topolino nel 2014. Un successo questo che resterà negli annali della società, così come le vittorie individuali, sempre al trofeo Topolino ottenute da Laura Colombo (2009), Anna Rossi (2011 e 2017) e Aksel Artusi (2018). Mi piace ricordare anche la collaborazione con alcuni tecnici del territorio che ci danno una mano nella preparazione atletica nel periodo estivo (Sandro Marongiu e Eligio Melesi) che a volte coordinano gli allenamenti e altre seguono i Ragazzi nelle loro escursioni in montagna”.

Gruppo suddiviso per categorie seguito da vari allenatori

Attualmente i Ragazzi vengono suddivisi in tre gruppi e seguiti da tre allenatori differenti, il gruppo dei grandi fa capo a Piero Colombo, quello intermedio è seguito da Luigi Schena che collabora anche col comitato Alpi Centrali, mentre il gruppo dei più giovani è seguito da Paolo Bergamini. Gli allenamenti e le metodologie sono cambiate nel corso degli anni e se all’inizio si sciava nel periodo agonistico e nel resto dell’anno si usciva di corsa, ora la preparazione vede usare moltissimo lo ski roll con competizioni specifiche. Non mancano le uscite con la bici, le lunghe camminate in montagna, le sedute di corsa così come la palestra per allenare la forza, è cambiata la tecnica e se prima si sciava prevalentemente in passo alternato, ora con l’avvento della tecnica libera (skating) e con le gare sprint, è necessario avere una buona preparazione sulla forza e diventa fondamentale curare questo specifico aspetto, sia con sedute in palestra sia con allenamenti all’aperto mirati ad allenare questa componente.

Costante Maroni, un punto di riferimento

Costante Maroni è da sempre all’interno del sodalizio, prima come atleta dedito alle gare di podismo dove partecipava come atleta e accompagnava gli atleti più giovani, successivamente come responsabile della gestione della casetta della neve, punto di ritrovo per gli appassionati di sci nordico che frequentavano la pista delle Grigne, fiore all’occhiello della società, che però da qualche anno deve fare i conti con la cronica mancanza di neve e con le temperature invernali che a volte non permettono nemmeno l’innevamento artificiale. Ora Costante Maroni si mette alla guida del pulmino accompagnando gli atleti agli allenamenti e gare, e non di rado quando manca la neve nel fondovalle e la pista a Bobbio è chiusa come nella passata stagione, scende a Lecco a prendere gli atleti direttamente all’uscita da scuola per accompagnarli in Valtellina sulle piste di sci.

Soddisfazione per le due atlete che hanno raggiunto un obbiettivo importante

Una società relativamente “piccola” che deve fare salti mortali per la preparazione degli atleti causa l’ormai cronica mancanza di vene sulla pista casalinga e costretta a lunghe trasferte per potersi allenare, riesce a vedere due atlete coronare il sogno di poter entrare in un corpo militare e fare della loro passione, una professione. Anna Rossi si è arruolata nel Gruppo Sportivo dei Carabinieri, mentre Laura Colombo veste la divisa del Centro Sportivo Esercito. Anche Aksel Artusi, nato e cresciuto nelle file dello sci club prima del suo passaggio alcune stagioni fa nelle file dello Sporting Livigno, sembra sulla buona strada per poter raggiungere l’ambito traguardo. Se anche lui dovesse riuscire a coronare il suo sogno, sarebbe un altro grande successo per lo Sc Primaluna, avere tre suoi atleti in un gruppo militare, obbiettivo non da poco e molto difficile da raggiungere anche per società molto più grandi dei valsassinesi che operano sicuramente in ambienti più favorevoli.

Si vorrebbe festeggiare l’importante traguardo per ringraziare atleti, dirigenti, sponsor, tifosi e amministrazione comunale.

Un anniversario importante da poter festeggiare con gli atleti di ieri e di oggi, l’idea ci sarebbe da parte della società, purtroppo fin che non ci sarà l’occasione per poterla festeggiare in sicurezza e darle il giusto valore che merita, verrà rimandata. Festeggiamenti che vorrebbero essere anche un ringraziamento verso i numerosi sponsor che supportano l’attività del gruppo, verso l’amministrazione comunale da sempre a loro fianco come supporto sia logistico che finanziario e verso tutti coloro che collaborano per poter permettere il regolare svolgimento sia dell’attività sportiva agonistica sia negli allenamenti, senza dimenticare chi segue le gare anche solo per poter fare il tifo.