Pallacanestro “Le Bocce Erba” sceglie Cfpa Casargo per il campus estivo

CASARGO – La società sportiva “Pallacanestro Le Bocce di Erba” ha scelto per il quarto anno consecutivo il Cfpa Casargo per la settimana del campus estivo. Hanno partecipato quaranta ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni, accompagnati da dieci istruttori.

“Una scelta – spiega il vicepresidente Enzo Bloise – dettata dalla grande ospitalità e professionalità offerta dal personale docente e dagli studenti della scuola e dal fatto che questa struttura si presta moltissimo, in modo particolare per una fascia di età come quella dei nostri ragazzi. Un luogo che mette il gruppo in una condizione ottimale per sperimentare situazione fondamentali, non solo per il gioco del basket ma anche per la loro crescita personale”.

“Per noi allenatori – continua Bloise – diventa una situazione ottimale per lavorare, non solo sulla parte legata allo sport che praticano, ma anche sulle autonomie, la condivisione degli spazi e il rispetto delle regole di gruppo. Per i ragazzi si tratta di un’esperienza unica che ricorderanno con grande piacere”.

“Ringrazio, a nome di tutto il Cda di Amministrazione, per le parole di apprezzamento espresse dal vicepresidente Enzo Bloise circa il riconoscimento della professionalità e ospitalità della scuola. Siamo convinti di poter mettere a disposizione di Enti e Associazioni una struttura assolutamente adeguata per ritiri di carattere sportivo e non, ma ci fa particolarmente piacere quando il riconoscimento viene allargato anche alle persone che lavorano e che rendono la capacità di ospitare, uno degli elementi fondamentali che caratterizzano il nostro del Centro di formazione” conclude così Francesco Maria Silverij, Presidente Cfpa di Casargo.