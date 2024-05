Pasturo-Rifugio Brioschi VK2, aperte le iscrizioni per la gara

La scalata al Grignone sarà dedicata a Claudio Ghezzi

L’appuntamento è per sabato 25 maggio

PASTURO – Ritorna la scalata al Grignone “tutta d’un fià”, come amano definirla i “local”. La super classica lecchese only up Pasturo – Rifugio Brioschi VK2, da quest’anno sarà dedicata a Claudio Ghezzi, re indiscusso della Grigna Settentrionale scomparso nel 2022 proprio sulla sua amata montagna. La gara verrà svolta sabato 25 maggio.

“Abbiamo ricevuto dall’amico Dario Pensa, gestore del Rifugio Antonietta, il suggerimento di intitolare l’evento a Claudio – continua Alberto Zaccagni, presidente del Team Pasturo – In accordo con la famiglia di Claudio e il CAI Missaglia, si è quindi deciso di associare il nome della nostra gara alla persona che più di ogni altra ha avuto un legame unico con la Grigna con oltre 5.600 ascensioni”.

Il format sarà quello rodato e promosso sul campo nelle precedenti 6 edizioni con start in linea dal centro di Pasturo e arrivo alla porta del Rifugio Brioschi, in vetta alla Grigna Settentrionale. Una sparata da 7.5 km e 1.800 di dislivello positivo che sa mettere alla prova le gambe anche dello scalatore più allenato. Le migliori performance appartengono al campione di skialp Michele Boscacci 1h11’05” e alla verticalista Camilla Magliano 1h26’07”.

Oltre al premio di 100 euro, per chi riuscirà a battere le attuali migliori prestazioni cronometriche, il comitato organizzatore ha introdotto un riconoscimento economico per i primi 3 classificati maschile e femminili (150 euro, 100 euro, 50 euro). Non solo, per tenere viva la sfida sino alla fine, è previsto un ulteriore premio in ricordo di Gabriele Orlandi Arrigoni per chi siglerà il migliore tempo dal Pialeral al Rifugio Brioschi 1000mt D+ in poco meno di 3 km. Nel post gara, come di consueto, festa grande all’ex Rifugio Tedeschi al Pialeral.

Da non dimenticare la partnership con il K2 Vertical Extreme: “Continua anche quest’anno il legame con gli amici di Talamona per dar vita al Vam Vertical Challenge che vedrà premiati con gadget tecnico tutti i partecipanti alle due gare”.

La Pasturo-Rifugio Brioschi si corre all’interno del Parco delle Grigne, e come tutte le manifestazioni organizzate da Team Pasturo avrà un occhio di riguardo all’ecosostenibilità: per l’evento verranno utilizzati bandierine, bicchieri e materie prime riciclabili. Per gli atleti colti a buttare rifiuti lungo il percorso è invece prevista la squalifica.

Per le iscrizioni: www.teampasturo.it