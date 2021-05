Una decisione presa a malincuore dopo attente valutazioni

“Non ci sono ancora le condizioni per poter garantire che l’evento così come l’abbiamo sempre vissuto”

PREMANA – “Quando lo scorso anno abbiamo preso la decisione di annullare il Giir di Mont 2020, eravamo fiduciosi e convinti di poter tornare a disputarlo nel 2021. A un anno di distanza, la situazione è ben diversa da quella che ci saremmo aspettati: il futuro è ancora incerto e non è possibile fare previsioni a lungo termine, vista l’altalenante curva epidemiologica”.

A malincuore, dopo un periodo di indecisione e valutazione dei pro e dei contro, il Comitato Giir di Mont ha deciso che il Giir di Mont 2021 non si farà.

“Sappiamo che la voglia di tornare a gareggiare è tanta, ma, come ben sapete, il Giir di Mont è più di una semplice gara – continuano dal Comitato -. E’ il lavoro di un paese intero che mette a disposizione tempo ed energie per garantire la miglior esperienza possibile ad atleti e pubblico. E’ l’evento della sera prima della gara, dove grandi ospiti offrono sempre grandi racconti che ci fanno emozionare. E’ il percorso sempre pieno di tifosi che supportano a gran voce anche l’ultimo concorrente. E’ la griglia di partenza, dove gli atleti ridono e scherzano tra di loro prima di affrontare la fatica. E’ sport, amicizia, gioia, convivialità. Non vogliamo che tutto questo venga meno, perché è ciò che rende speciale Premana e il Giir di Mont”.

Ad oggi, purtroppo, non ci sono ancora le condizioni per poter garantire che l’evento, così come lo abbiamo sempre vissuto, abbia luogo: “Vogliamo, quindi, rimandare di un altro anno, sperando di poter finalmente tornare a fare quello che più vogliamo nel 2022”.