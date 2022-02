Sci di fondo. Successi e podi per Nordik Ski e Sc Primaluna a Lanzada

Memorial Eros Vedovatti, circuito Franco Schena

Gimkana sprint in tecnica libera, i risultati dei valsassinesi

LANZADA – Con la Polisportiva Valmalenco a fare gli onori di casa, sabato dal tardo pomeriggio sulla pista Predasc, si sono disputate le gare sprint del trofeo Eros Vedovatti che fanno parte del circuito Franco Schena. 500 metri per la prima categoria in gara gli Under 8, ovvero la Super Baby femminile, che ha visto la partenza alle 17 e dopo 2’31” per la Polisportiva Le Prese a vincere Ilaria Gritti con la nostra Elisa Rusconi del Nordik Ski sul terzo gradino del podio con 4’56”3. Stessa distanza anche per la pari categoria maschile e dopo 2’03”4 per lo Sc Alta Valtellina, firma il successo Nathan Confortola, al 7° posto per lo Sc Primaluna conclude Michele Artusi con 2’47”5 seguito al 9° posto dal compagno di società Lorenzo Bonacina con 2’57”3.

Under 10, (Baby femminile) in gara su 800m e a vincere è l’atleta di casa della Polisportiva Valmalenco Viola Vittoria Venturini in 3’30”4, per il Nordik Ski al 6° posto in 4’06”5 conclude Greta Barbieri, per lo Sc Primaluna al 10° posto Cecilia Bonacina ferma il cronometro a 5’22”6.

Mattia Combi sfiora la vittoria tra i Baby

Stessa distanza anche per la pari categoria maschile e dietro al vincitore Raffaele Sosio dello Sc Alta Valtellina, miglior crono in 3’24”6, ad accompagnarlo sul podio grazie al 2° posto, Mattia Combi dello Sc Primaluna che chiude poco dopo con 3’30”0. Al 13° e al 15° posto in 3’56”5 e 4’18”8 Matteo Ticozzelli e Achille Barbieri per il Nordik Ski, mentre al 17° posto per lo Sc Primaluna conclude in 4’31”8 Riccardo Crippa.

Sono 1200 i metri che devono percorrere le Under 12 (Cuccioli), 4’33”9 il tempo della vincitrice Sara Occhi dello Sc Alta Valtellina, all’11° posto Nina Pomoni dello Sc Primaluna con 6’06”8, dietro la coppia del Nordik Ski composta da Elisa Barbieri 12^ in 6’14”1 e Emma Ambrosioni 14^ in 11’07”2.

Cuccioli maschile, la categoria più partecipata

Sono 24 i piccoli atleti classificati in questa categoria, a fermare il cronometro nel minor tempo è stato Raffaele Panizza dello Sporting Club Livigno che impiega 4’26”5, ancora sul podio i valsassiensi grazie al 3° posto di Davide Grigi dello Sc Primaluna che impiega 4’33”2, al 6° posto il compagno di club Marco Combi con 4’45”4 mentre Tommaso Ticozzelli per il Nordik Ski conclude in 5’28”5 al 16° posto.

Aurora Invernizzi vince tra le Under 14

Arriva dalla categoria Under 14 (Ragazze) la prima vittoria valsassinese, per il Nordik Ski, Aurora Invernizzi scia più veloce di tutte in 4’56”5 sui 1500m della sua gara. Al 4° posto per lo Sc Primaluna Cristina Artusi in 5’04”1, mentre al 9° posto Emma Ticcozzelli compagna di club della vincitrice conclude in 6’00”9.

Non si sono ancora spenti gli echi degli applausi per la vincitrice ed ecco che il compagno di squadra Oscar Axel Gianola sale sul terzo gradino del podio con 4’20”4, una manciata di decimi in meno per Geremia Praolini che vince in 4’18”1 per lo Sc Alta Valtellina, giù dal podio col 4° posto Marco Colombo dello Sc Primaluna che conclude in 4’27”2, con Riccardo Bergamini della stessa società che conclude al 18° posto con 5’09”0.

Doppio podio per il Nordik Ski tra le Allieve, Maria Invernizzi e Maria Jasmin Gianola 2^ e 3^

Sono 1500 i metri anche per le Under 16 (Allieve ultimo anno) e Federica Occhi dello Sc Ponte di Legno con 4’42”5 beffa di pochissimo Maria Invernizzi che arriva in 4’43”4, ad accompagnarla sul podio la compagna Maria Jasmin Gianola 3^ con 4’59”9- Al 4° e 6° posto la coppia dello Sc Primaluna composta da Elena Bortot che chiude in 5’08”1 e Maddalena Camozzini che impiega 5’21”0.

In gara anche la categoria Giovani/Seniores, Angelica Selva e Federico Bergamini sul podio

Prima le qualifiche e successivamente le altre fasi in base al numero dei partecipanti. Arriva in finale dove si prende il 3° posto Angelica Selva per il Nordik Ski con la compagna Aurora Ruzza al 7°. Stesso piazzamento anche al maschile con Federico Bergamini dello Sc Primaluna a sua volta sul 3° gradino del podio seguito al 6° posto dal compagno di club Luca Colombo e dalla coppia del Nordik Ski Francesco Ticozzelli e Raoul Ambrosioni che chiudono all’8° e 9° posto.