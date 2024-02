Sci nordico, 164 atleti in gara per il Campionato Regionale

Il memorial “Gnuva Francesco” si è svolto nel fine settimana a Formazza

FORMAZZA – Si è svolto nel fine settimana il Campionato Regionale dai Ragazzi fino ai Seniores organizzato dallo SC Valle Vigezzo. Sulla pista Riale, in tecnica classica in partenza metodo di partenza (20”).

165 atleti in gara, 4km per U14 Ragazze per 44 atlete, 5km per 49 atleti Ragazzi, 5km per 20 atlete U16 Allieve, 7,5km Allievi per 31 atleti, 7,5km solamente 7 atlete Giovani/Seniores e 10km per 14 atleti al maschile Giovani/Seniores.

Molto bene l’Allieva valsassinese Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) capace di concludere al 2° posto sia sabato nel prologo sia nell’inseguimento, nella prima manche 19’16”0 con 31”4 di distacco, nella seconda manche 16’52”8, conclude con 35’12”3 con 56”5 distacco.

Sabato tutti i risultati dei lecchesi e i vincitori

Ragazze-1^ Dana Galli 16’41”9 (Sporting Livigno), 17^ Nina Pomoni 18’37”7 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 38^ Elisa Barbieri 22’04£5 (Nordik Ski Valsassina).

Ragazzi-1° Nicolò Pedranzini 16’16”2 (Alta Valtellina), 16° Marco Combi 19’41”2 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 32° Matteo Rusconi 22’38”3 (Nordik Ski Valsassina), 41° Omar Spotti 25’28”4 (Nordik ASki Valsassina), 43° Mattia Artusi 25’42”3 (Nordik Ski Valsassina), 49° Gianola Michele 33’06”6 (Nordik Ski Valsassina).

Allieve-1^ Ines Negroni 18’44”6 (Sc 13 Clusone), 2^ Aurora Invernizzi 19’16”0 (Nordik Ski Valsassina), 12^ Cristina Artusi 21’40”0 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 16^ Alessia Ruzza 22’43”9 (Nordik Ski Valsassina).

Allievi-1° Dario Clementi 22’03”0 (Sc Alta Valtellina), 15° Marco Colombo 24’45”9 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 20° Oscar Axel Gianola 25’05”1 (Sc Alta Valtellina).

– Giovani/Seniores 1^ Giada Zenoni 26’51”7 (Sc Ardesio), 7^ Jasmin Maria Gianola (Nordik Ski Valsassina).

Giovani/Seniores- 1° Mattia Marinoni 28’00”6 (Sc 13 Clusone).

Domenica tutti i risultati dei lecchesi e i vincitori

Ragazze-1^ Dana Galli 28’48”2 (Sporting Livigno), 15^ Nina Pomoni 30’50”1 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 39^ Elisa Barbieri 37’55”1 (Nordik Ski Valsassina).

Ragazzi-1° Nicolò Pedranzini 31’14”6 (Sc Alta Valtellina), 18° Marco Combi 36’53”8 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 31° Matteo mRusconi 41’20”6 (Nordik Ski Valsassina), 42° Omar Spotti 48’23”0 (Nordik Ski Valsassina), 43° 48’36”9 (Nordik Ski Valsassina).

Allieve-1^ Ines Negroni 35’12”3 (Sc 13 Clusone), 2^ Aurora Invernizzi 36’08”8 (Noedik Ski Valsassina), 11^ Cristina Artusi 39’42”0 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 17^ Alessia Ruzza 41’46”9 (Nordik Ski Valsassina).

Allievi-1° Dario Clementi 38’50”1 (Sc Alta Valtellina), 16° Marco Colombo 42’45”8 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 20° Oscar Axel Gianola (Sc Alta Valtellina), 25° Riccardo Bergamini 46’33”7 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

Giovani/Seniores-1^ Martina Bonacorsi 46’07”8 (Sg Gromo), 8^ Jasmin Maria Gianola 53’12”8 (Nordik Ski Valsassina).

Giovani/Seniores-1° Federico Majori 56’12”5 (Sporting Livigno).

Domenica mattina anche in gara i più piccoli fondisti, dai Super Baby fino ai Cuccioli

Domenica mattina una quarantina di piccoli fondisti hanno gareggiato sempre per il Memorial “Gnuva Francesco”, tecnica classica con partenza individuale a 30”, 0,5km per gli U8 (Super Baby), 1,5km per gli U10 (Baby), 2,5km per gli U12 (Cuccioli) femminile e 3km al femminile.

Due podi per lo Sc Primaluna Giovanni XXIII, Cecilia Bonacina 2^ per le Cucciole con 12’27”9, manca il podio Martina Bortot chiude al 4° posto con 12’53”3. Nella categoria Baby, Lorenzo Bonacina chiude al 3° posto 4’01”4 a solo 3”, chiude all’11° posto Michele Artusi con 4’34”3.