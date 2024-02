Sci nordico. Sci Club Primaluna e Nordik Ski in gara in Valtellina

Campionato regionale Ragazzi, Allievi, Aspiranti, Juniores e Seniores

Trofeo “Memorial Roberto Gasperi”, sabato la sprint e domenica gara in distanza

VALDIDENTRO (SO) – Nello scorso fine settimana in scena il Campionato regionale di sci nordico, prima giornata con la sprint in tecnica libera, prima le qualifiche e successivamente quarti, semifinali e finali. Da sottolineare la neve molto bagnata a causa della pioggia.

Per quanto riguarda i numeri nella categoria Ragazzi 53 atleti al maschile e 45 al femminile; 40 Allievi e 24 Allieve; 15 atlete per le Giovani/Seniores femminile e 30 atleti al maschile, in tutto 207 in gara per il Campionato Regionale.

Tra le Giovani/Seniores (1500m) Maria Jasmin Gianola (Nordik Ski Valsassina) arriva in finale dove conclude al 6° posto. Nelle Allieve (1350m) bene Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) che chiude al 5° posto. Tra i Ragazzi (1350m) Davide Grigi (Sc Primaluna Giovanni XXIII) chiude anche lui al 5° posto.

Tutti gli altri risultati lecchesi in gara

Giovani/Seniores m (1500m): 25° Luca Colombo 3’27”5 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

Giovani/Seniores f (1500m): 11^ Paola Beri 4’08”2 (Nordik Ski Valsassina), 12^ Camilla Crippa 4’09”8 (Team Brianza).

Allievi m (1,350m): 7° Marco Colombo 3’01”0 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 13° Oscar Axel Gianola 3’01”9 (Alta Valtellina), 25° Riccardo Bergamini 3’20”4 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 34° Luca Bergamini 3’37”0 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

Allievi m (1,350m): 13^ Cristina Artusi 3’41”7 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 21^ Alessia Ruzza 4’15”4 (Nordik Ski Valsassina).

Ragazzi (1,350m): 26° Marco Combi 3’55”5 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 41° Matteo Rusconi 4’26”2 (Nordik Ski Valsassina), 48° Omar Spotti 4’48”7 (Nordik Ski Valsassina), 50° Mattia Artusi 5’21”9 (Nordik Ski Valsassina), 53° Michele Gianola 6’32”9 (Nordik Ski Valsasina).

Ragazze (1,350m): 20^ Nina Pomoni 4’24”5 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 37^ Elisa Barbieri 4’56”6 (Nordik Ski Valsassina).

Domenica, oltre al Campionato Regionale, piccoli in gara nel circuito provinciale Franco Schena

Domenica mattina hanno gareggiato tutti, dai più piccoli della categoria Super Baby (U18) fino ai Giovani/Seniores. Distanze da 1km dei più piccoli fino ai 10km dei più grandi, tutte le gare in tecnica libera. Neve soffice grazie alla nevicata della notte precedente. Oltre 315 in gara, 6 categorie partendo dagli U8 super Baby, U10 Baby, U12 Cuccioli, U14 Ragazzi, U16 Allievi e Giovani/Seniores.

Miglior risultato lecchese il 5° posto di Aurora Invernizzi nel Campionato Regionale.

5km per l’Allieva Aurora Invernizzi (Nordik Ski) che conclude al 5° posto con 20’55”5, a soli 12” dal podio. A vincere è stata Anna Occhi 20’01”9 (Alta Valtellina).

Tutti i risultati dei lecchesi in gara

Giovani/Seniores m (10km): 25° Luca Colombo 35’18”3 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 28° Andrea Melesi 37’34”0 (Cm Valsassina).

Giovani/Seniores f (10km): 9^ Paola Beri 39’57”4 (Nordik Ski Valsassina), 13^ Camilla Crippa 41’52”8 (Pol Brianza), 17^ Jasmin Maria Gianola 45’34”9 (Nordik Ski Valsassina).

Allievi (7,5km): 17° Marco Colombo 24’09”9 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 21° Oscar Axel Gianola 24’35”8 (Alta Valtellina), 27° Riccardo Bergamini 27’59”4 (Sc Primaluna Giovanni XXIII).

Allieve (5km): 20^ Alessia Ruzza 26’29”5 (Nordik Ski Valsassina).

Ragazzi (5km): 8° Davide Grigi 18’59”2 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 31° Marco Combi 22’08”3 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 38° Matteo Rusconi 24’32”5 (Nordik Ski Valsassina), 50° Omar Spotti 29’47”8 (Nordik Ski Valsassina), 51° Mattia Artusi 30’03”3 (Nordik Ski Valsassina), 54° Michele Gianola 38’14”9 (Nordik Ski Valsassina).

Ragazze (4km): 18^ Nina Pomoni 15’17”1 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 29^ Elisa Barbieri 17’02”4 (Nordik Ski Valsassina).

Cuccioli f (2,5km): 19^ Sara Gianola 15’41”0 (Sc Primaluna Giovanni XXIII), 22^ Sofia Ghezzi 27’42”1 (Nordik Ski Valsassina).

Under Baby m (1,5km): 32° Federico Mattia Carissimi 8’29”3 (Nordik Ski Valsassina).

Under Baby f (1,5km): 12^ Elisa Rusconi 6’53”8 (Nordik Ski Valsassina), 13^ Giorgia Tantardini 7’36”4 (Nordik Ski Valsassina).