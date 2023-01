Skiri Trophy XCountry. Mattia Combi vince nei Baby, Marco Combi terzo nei Cuccioli

Tra le società vince lo Sci Club Alta Valtellina, 5° lo Sci Club Primaluna e 24° il Nordik Ski Valsassina

In gara in Val di Fiemme ben 111 società e 1145 atleti dai Baby fino agli Allievi

CASTELLO DI FIEMME (TN) – Gara internazionale di sci nordico in tecnica classica, lo scorso week-end, con lo Skiri Trophy XCountry. Sabato in gara le prime due categorie Baby Under 10 per 1,5km m/f, i Cuccioli Under 12 per 3km al femminile e 4km al maschile; domenica hanno gareggiato le altre categorie, i Ragazzi Under14 al femminile con 4km e al maschile con 5km, gli Allievi Under 16 hanno gareggiato su 5km al femminile e 7km al maschile. Nella revival hanno gareggiato per 4km sia al femminile e sia al maschile.

Ben 1145 atleti: partendo dai più piccoli Baby (114 al femminile e 164 maschile), poi Cuccioli (177 al femminile e 187 al maschile), Ragazzi (129 al femminile e 164 al maschile) e Allievi (107 al femminile e al 103 al maschile).

I valsassinesi in gara

Nel corso delle 39 edizioni lo Sci Club Primaluna ha vinto vinto sei volte con i propri atleti, la prima volta era toccato a Laura Colombo nel 2009 per la Baby femminile, tre volte per Anna Rossi nel 2010 e nel 2011 sempre per le Baby e nel 2017 per le Allieve, per i

Ragazzi nel 2018 vince con Aksel Artusi e sabato scorso è toccato a Mattia Combi nei Baby. Altri due atleti lecchesi erano riusciti a vincere il trofeo quando ancora era chiamato

“Topolino”: nel 1992 Alessio Invernizzi e nel 1995 Anna Rosa.

I lecchesi nel top ten: Marco Combi 3°, Aurora Invernizzi 7^ e Cristina Artusi 10^

Medaglia di bronzo per Marco Combi (Sc Primaluna) tra i Cuccioli, al 7° posto Aurora Invernizzi (Nordik Ski) e al 10° Cristina Artusi (Sc Primaluna) tutte tra le Ragazze.

Tutti i risultati dei lecchesi e i primi classificati

Baby f: 1^ Maria Corbelari 4’23”73 (Sc Orsi Bianchi), 38^ Sara Gianola 5’29”7 (Sc

Primaluna), 100^ Elisa Rusconi 7’08”86 (Nordik Ski).

Primaluna), 100^ Elisa Rusconi 7’08”86 (Nordik Ski). Baby m: 1° Mattia Combi 4’20”87 (Sc Primaluna), 21° Matteo Ticozzelli 4’49”25

(Nordik Ski), 49° Lorenzo Bonacina 5’20”05 (Sc Primaluna), 113° Michele Artusi (Sc

Primaluna), 149° Daniel Orlandi 7’14”10 (Nordik Ski).

(Nordik Ski), 49° Lorenzo Bonacina 5’20”05 (Sc Primaluna), 113° Michele Artusi (Sc Primaluna), 149° Daniel Orlandi 7’14”10 (Nordik Ski). Cuccioli f: 1^ Magda Moser 8’39”34 (Sarntal Raiffisen), 50^ Nina Pomoni 10’31”76

(Sc Primaluna), 78^ Cecilia Bonacina 10’51”73 (Sc Primaluna), 123^ Martina Bortot

11’53”37 (Sc Primaluna).

(Sc Primaluna), 78^ Cecilia Bonacina 10’51”73 (Sc Primaluna), 123^ Martina Bortot 11’53”37 (Sc Primaluna). Cuccioli m: 1° Zaccaria Bracchi 7’56”31 (Scl Livigno), 3° Marco Combi 8’21”33 (Sc Primaluna), 132° Francesco Bellati 10’58”37 (Nordik Ski), 184° Michele Gianola 14’02”91 (Nordik Ski).

Ragazzi f: 1^ Giulia Ronchail 8’41”53 (Sci Nordico Pregelato), 7^ Aurora Invernizzi

9’06”50 (Nordik Ski), 10^ Cristina Artusi 9’16”01 (Sc Primaluna), 84^ Emma Ticozzelli

11’15”91 (Nordik Ski).

9’06”50 (Nordik Ski), 10^ Cristina Artusi 9’16”01 (Sc Primaluna), 84^ Emma Ticozzelli 11’15”91 (Nordik Ski). Ragazzi m: 1° Gabriel Selle 12’46”00 (Us Stella Alpina), 17° Oscar Gianola 13’36” 94

(Nordik Ski), 23° Riccardo Bergamini 13’49”71 (Sc Primaluna), 31°Davide Grigi

13’59”65 (Sc Primaluna), 126° Luca Bergamini 17’29”61 (Sc Primaluna), 129°

Tommaso Ticozzelli 17’43”21 (Nordik Ski), 133° Matteo Rusconi 17’54”90 (Nordik

Ski), 150° Michele Bellati 19’55”72 (Nordik Ski).

(Nordik Ski), 23° Riccardo Bergamini 13’49”71 (Sc Primaluna), 31°Davide Grigi 13’59”65 (Sc Primaluna), 126° Luca Bergamini 17’29”61 (Sc Primaluna), 129° Tommaso Ticozzelli 17’43”21 (Nordik Ski), 133° Matteo Rusconi 17’54”90 (Nordik Ski), 150° Michele Bellati 19’55”72 (Nordik Ski). Allievi f: 1^ Vanessa Cagnati 13’16”44 (Sc Club Biois), 30^ Maria Invernizzi 14’45”22 (Nordik Ski), 67^ Alessia Ruzza 16’11”37 (Nordik Ski), 80^ Maddalena Camozzini

16’53”23 (Sc Primaluna), 96^ Elena Bortot 18’07”83 (Sc Primaluna).

Allievi m: 1° Edoardo Trombetta 14’11”74 (Ski College Veneto), 60° Marco Colombo

16’30”95 (Sc Primaluna).

16’53”23 (Sc Primaluna), 96^ Elena Bortot 18’07”83 (Sc Primaluna). Allievi m: 1° Edoardo Trombetta 14’11”74 (Ski College Veneto), 60° Marco Colombo 16’30”95 (Sc Primaluna). Revival m: 1^ Ylvie Folie 12’36”00 (Asd Sesvenna), 17^ Paola Beri 14’54”13 (Nordik

Ski), 22^ Jasmine Gianola 15’52”19 (Nordik Ski), 23^ Aurora Ruzza 15’52”26 (Nordik

Ski), 24^ Angelica Selva 15’52”86 (Nordik Ski), 28^ Katia Selva 17’37”59 (Nordik Ski).

Revival m: 1° Ruben Wurzer 11’13”41 (ASv 5V Loipe Volksdank), 12° Federico

Bergamini 12’18”83 (Sc Primaluna), 15° Luca Colombo 12’31”46 (Sc Primaluna), 23°

Carlo Bellati 13’20”34 (Nordik Ski), 34° Simone Bergamini 14’46”90 (Sc Primaluna),

38° Francesco Ticozzelli 17’18”95 (Nordik Ski), 40° Jacopo Butti 17’37”50 (Nordik

Ski).

Le prime 10 società e i lecchesi

1^ Sc Alta Valtellina (222 punti), 2^ Sc Alpi Marittime (138 punti), 3^ Asc Sesvenna

Volksbank (132 punti), 4^ Sc Livigno (122 punti), 5^ Sc Primaluna Giovanni XXIII (58

punti), 6^ Sc Club Val Biois (53 punti), 7^ Asc Sarntal Raiffeisen (52 punti), 8^ Sc

Nordico Pragelato (51 punti), 9^ Asd Winter Sport Club Subiaco (51 punti), 10^ Ski

Association PGZ Croazia (48 punti), 24^ Nordik Ski Valsassina (29 punti).