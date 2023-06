Skiroll. Doppia medaglia d’argento per Maria Invernizzi

In Liguria la 3^ e 4^ prova della Coppa Italia-Nextpro e il campionato italiano Giovani e Seniores

Bene gli atleti lecchesi in gara, in luce anche Aurora Invernizzi con due vittorie

REZZOAGLIO (GE) – Sabato pomeriggio 3^ tappa di Coppa Italia-Nextpro di skiroll, 2° Trofeo Val D’Aveto per gli atleti dai Ragazzi U14 fino ai Master sul percorso da Rezzoaglio-Santa Stefano D’Aveto. Nei Ragazzi (3 km) vince Andrei Alessandr Munteanu (Olimpic Lama) in 16’00”7, 2° Marco Combi (Sc Primaluna Giovanni XXIII) in 17’02”4. Nelle Allieve U16 (5 km) a vincere è la lecchese Aurora Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) in 27’56”7. Nelle U18 Aspiranti (10km) prima Flavia Epis (Sc Zanetti-Goggi) in 38’12”0, bene Maria Invernizzi (Nordik Ski Valsassina) 2^ in 38’44”9. Nella U20 Juniores vince Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama) in 34’36”8, la lecchese Camilla Crippa (Pol Team Brianza) 2^ in 35’01”0. Nella Master F2 vince Paola Beri (Nordik Ski Valsassina) in 34’38”9.

Domenica la 4^ prova, in gara dagli Under 10 fino ai Master, valida per il campionato italiano Giovani e Seniores

I più piccoli hanno gareggiato nell’individuale-gimkana (500m), nei Cuccioli U12 vince Mattia Combi (Sc Primaluna Giovanni XXIII) in 2’23”7. Sui 200m Aurora Invernizzi vince la categoria Children (2008/9/10/11), nella stessa categoria maschile Marco Combi arriva in finale con il 4° posto. La gara Giovani, valida anche per il titolo italiano, vede la vittoria di Anna Maria Ghiddi, 2^ Maria Invernizzi e 4^ Camilla Crippa.

Nella Seniores femminile, vince il titolo Lisa Bolzan (Sc Orsago), al 7^ posto conclude Paola Beri.