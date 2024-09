Vam Race: poker di maglie provinciali alla Marathon Bike della Brianza

La società valsassinese ha ottenuto ottimi risultati nella competizione casalinga a Casatenovo

Elio Crippa conclude la Valsaviore Bike al 89° posto assoluto

CASATENOVO – La società valsassinese Vam Race di Moggio ha ottenuto ottimi risultati nella competizione casalinga di Casatenovo. Cinque atleti hanno partecipato alla Vam Race, valida per la classifica della Marathon Bike della Brianza, parte dei circuiti Trek Zerowind e Coppa Lombardia, e anche come gara unica per il campionato provinciale FCI di Lecco nella specialità.

La Vam Race ha conquistato quattro medaglie. Il migliore è risultato Andrea Bonacina (37^) quarto nella sua categoria dei master 2 (35/39) campione provinciale di categoria. Ma la Vam Race sale anche sul gradino più alto del podio grazie alla performance fornita da Stefano Bonacina (39^) trionfatore della sua categoria dei master 3 (40/44) ed ovviamente, campione provinciale.

Ottimo anche il risultato di Sergio Cornago, (88^) e secondo nei master 6 (55/59), risultato che gli vale lo “scettro” provinciale. Da segnalare anche il risultato di Serafino Calcagni (163^) tredicesimo nei master 1 (30/34), con l’atleta che si laurea campione provinciale, e di Franz Franzoso (304^) trentacinquesimo nei master 4 (45/49).

Infine, Elio Crippa, impegnato nel bresciano alla Valsaviore Bike, gara svoltasi a Berzo Demo, ha chiuso al 89° posto assoluto e si è classificato nono nei master 4 (45/49 anni).