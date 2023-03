Volley, amara sconfitta in casa per la Picco Lecco contro Olbia

Le lecchesi perdono la sfida casalinga contro le sarde

Coach Milano: “Serviva più aggressività e convinzione”

LECCO – Orocash Picco Lecco sconfitta in casa dalla delegazione sarda del Volley Hermaea Olbia. Una domenica pomeriggio amara per le ragazze allenate da coach Gianfranco Milano, che non riescono a conquistare i tre punti della partita casalinga. Bottino pieno invece per le sarde.

La partita inizia all’insegna dell’equilibrio, le lecchesi partono bene e si giocano tutti i palloni (12-11). Le biancorosse sono spesso in vantaggio, ma Olbia segue da vicino fino a metà set, quando tenta l’allungo e se ne va. Il set termina 20-25.

Il secondo set è sempre equilibrato nelle fasi iniziali, mentre a metà sono le sarde a prendere il sopravvento (13-15). Dopo un parziale negativo (16-19), Picco non rimonta e il set si chiude 22-25.

Il terzo set e’ in linea con i precedenti con Lecco che parte bene e poi soffre le avversarie (12-17). Olbia accelera e controlla. Le sarde chiudono set e partita col punteggio di 16-25.

Il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Picco Lecco: “Oggi per noi iniziava la nostra seconda fase, ovvero la pool salvezza. Serviva più aggressività e convinzione. Siamo riusciti poche volte a metterli in difficoltà. Ci prepareremo al meglio per questo lungo periodo, affronteremo il Messina in casa, poi ci sarà Vicenza. Servirà molta attenzione e riconciliarci col gioco, questa sera Olbia è stata in grado di neutralizzarci in alcuni nostri fondamentali solitamente assodati”.

Orocash Picco Lecco-Volley Hermaea Olbia 0-3

(20-25 22-25 16-25)