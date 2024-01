Valmadrera. Polizia Locale intercomunale, in aumento gli incidenti stradali

In occasione delle celebrazioni del Patrono San Sebastiano il bilancio dell’attività 2023

Il comandante Cristian Francese ha presentato i dati di un’attività molto articolata. Preoccupazione per le auto senza assicurazione

VALMADRERA – Il 15 gennaio, presso il palazzo municipale di Valmadrera, si è tenuta la conferenza annuale dei Sindaci per la verifica delle attività sviluppate nel corso del 2023 dal Comando di Polizia Locale intercomunale guidato dal comandante Cristian Francese e l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nell’anno 2024. Oggi, nell’auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, sono stati presentati i dati relativi all’attività svolta dal Comando di Valmadrera a seguito della S. Messa organizzata per il festeggiamento del patrono della Polizia Locale di San Sebastiano per la prima volta celebrata nella chiesa di Valmadrera.

L’attività

L’anno 2023 ha visto una sostanziale conferma delle sanzioni emesse nei territori comunali di Valmadrera e Malgrate, con una riduzione delle sanzioni emesse per accessi a ZTL e APU e un incremento di divieti sosta e verbali per violazioni a norme di comportamento dovuti in parte alla creazione di una nuova area con parcheggio a pagamento a Valmadrera e in parte ad un maggior numero e una maggior qualità dei controlli eseguiti conseguenti:

all’esperienza acquisita dagli agenti assunti negli anni 2020-2021-22 da parte dei Comuni di Valmadrera e Malgrate;

dalla riproposizione e dal potenziamento nei mesi primaverili/estivi dei servizi esterni con l’utilizzo di Agenti di altri Comandi ha permesso un notevole incremento dei servizi serali/notturni, con la presenza per alcune tipologie di controllo di una doppia pattuglia, oltre alla presenza in tutte le giornate festive di una doppia pattuglia, una a presidio del Comune di Oliveto Lario e una nei Comuni di Valmadrera-Malgrate;

allo sviluppo del progetto Stazioni Sicure finanziato da Regione Lombardia grazie al quale sono stati approntati servizi serali e festivi aggiuntivi dal mese di agosto al mese di novembre 2023 nella stazione di Valmadrera e nelle aree limitrofe.

Nel corso dell’anno 2023 si è riscontrato un riposizionamento delle sanzioni contestate nel Comune di Oliveto Lario rispetto al picco dell’anno 2022, con un ritorno sostanziale ai numeri degli anni precedenti. Tale riduzione è dovuta al fatto che la stagione primaverile estiva rispetto a quella dell’anno 2022 ha presentato condizioni meteo peggiori con i mesi di aprile, maggio e la prima metà di giugno peggiori con un minor richiamo turistico ed al fatto che i capillari controlli delle ultime stagioni estive hanno incentivato i turisti ad un comportamento più responsabile e ad una migliore situazione dal punto di vista della sicurezza stradale e della sicurezza sulle spiagge.

L’ulteriore incremento dei servizi serali/notturni con la presenza per alcune tipologie di controllo di una doppia pattuglia per un totale di 55 servizi serali/notturni così distribuiti (maggio: 5; giugno: 12; luglio: 8; agosto: 7; settembre: 12; ottobre: 9 e novembre: 2), oltre alla presenza in tutte le giornate festive, ha determinato un incremento dei controlli eseguiti per prevenire la guida in stato di ebbrezza. Tali controlli hanno dato esito positivo, in quanto a fronte del numero elevato degli automobilisti verificati, sono state contestate in totale 19 violazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Rimane preoccupante il fenomeno di chi si mette alla guida senza l’assicurazione del veicolo in quanto questo atteggiamento grava su tutta la collettività, poiché chi non è assicurato se soggetto di danneggiamento o sinistro stradale è portato al tentativo di allontanarsi come capitato in alcuni sinistri stradali recenti arrecando ulteriore danno alle persone colpite personalmente da queste spiacevoli situazioni, sono infatti state contestate 37 violazioni con il conseguente sequestro di 20 veicoli nel Comune di Valmadrera, 10 veicoli nel Comune di Malgrate, 2 veicoli nel Comune di Oliveto Lario e 5 veicoli nel Comune di Malgrate.

In leggera crescita anche il numero dei reati trattati con l’inoltro alla Procura della Repubblica di 33 notizie di reato. Sono stati rilevati 83 sinistri stradali rispetto ai 55 sinistri rilevati nell’anno 2022 con un sensibile incremento rispetto all’anno precedente.

Sono state inoltre state inoltre contestate 72 violazioni per mancato rispetto di regolamenti locali, in dettaglio la maggior parte delle contestazioni nei Comuni di Valmadrera e Malgrate dovute ai controlli sull’errato conferimento dei rifiuti o all’abbandono di immondizia sulla pubblica via mentre nel Comune di Oliveto Lario conseguenti ai controlli sulle spiagge dell’accensione di fuochi e del montaggio di tende e strutture.

Da evidenziare gli importanti risultati raggiunti per l’individuazione di soggetti resisi responsabili di reati che ha prodotto ottimi risultati grazie ad una dettagliata analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale, oltre che con un capillare presidio e conoscenza del territorio con la preziosa collaborazione con le Forze dell’ordine statali, in particolare con la Squadra Mobile della Questura di Lecco.

Alcuni importanti progetti

Di grande rilievo l’ottenimento di cofinanziamenti e finanziamenti da Regione Lombardia che ha consentito lo sviluppo di alcuni importanti progetti:

Progetto Parchi Sicuri

Cofinanziamento da parte di Regione Lombardia dell’80% per un importo di € 73.319,07 sul costo totale del progetto di € 91.648,84 al Comune di Valmadrera con l’obiettivo di garantire la sicurezza nei parchi comunali ed in particolare nei parchi a confine tra il Comune di Valmadrera e Malgrate (Parco/Centro sportivo Rio Torto e parco di via San Francesco d’Assisi) con l’installazione di postazioni con telecamere e punti luce con tecnologia a led come segue:

Parco/Centro sportivo Rio Torto: 8 punti luci e 14 telecamere ambientali ad alta definizione;

Parco San Francesco d’Assisi: 3 punti luci e 6 telecamere ambientali ad alta definizione

Progetto per il potenziamento della strumentazione del comando

Cofinanziamento del 50% per un importo di € 15.745,93 sul costo totale del Progetto di € 31.491,86 grazie al quale è stato realizzato il locale armeria con porta blindata ad accesso controllato e dotata l’armeria di strumentazione per il contenimento e il carico/scarico delle armi in sicurezza oltre all’acquisto di nuova strumentazione per la contestazione delle violazioni di cui all’art. 186 del Codice della strada.

Progetto riqualificazione ecologica e prevenzione littering

A seguito della deliberazione di Consiglio Comunale nr. 3 del 31/03/2023 con la quale veniva approvata la convenzione tra la Provincia di Lecco e Comune di Valmadrera per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione ecologica delle strade provinciali e di prevenzione dell’abbandono dei rifiuti, sono stati completati i lavori ed è stato attivato un nuovo sito di videosorveglianza in Via Como 84–96 con l’istallazione di quattro telecamere di contesto e di una telecamera OCR collegate tramite antenne wireless con il Palazzo Municipale. Tale progetto è stato interamente finanziato da Regione Lombardia.

Progetto stazioni sicure

E’ stato erogato un finanziamento per un importo di € 5.565,93 da parte di Regione Lombardia, con l’organizzazione del progetto da parte del Comando di Polizia Locale di Lecco, grazie al quale è stato possibile implementare servizi di controllo nelle giornate festive e nelle fasce orarie serali/notturne in prossimità della stazione ferroviaria a confine tra i Comuni di Valmadrera e Malgrate con importanti riflessi in termine di prevenzione e sicurezza. In particolare sono stati effettuati 16 servizi della durata di 4 ore nelle giornate festive e 9 servizi della durata di 6 ore nella fascia oraria 20-02. Questo importante progetto oltre a consentire gli importanti obiettivi, sopra indicati, ha permesso anche un importante interscambio con i Comuni limitrofi ed in particolare con il Comune di Lecco.

La convenzione tra i Comuni di Valmadrera, Malgrate e Oliveto Lario

Si evidenzia che a partire dal 2016 la convenzione tra i Comuni di Valmadrera, Malgrate e Oliveto Lario ha consentito il finanziamento di 18 progetti (rispetto ai 19 progetti presentati dal Comando) con l’ottenimento di fondi da Regione e da Ministeri pari a € 573.000

Nel corso dell’anno 2023, e precisamente dal mese di settembre, è stata rescissa anticipatamente la convenzione al fine di sottoscriverne una nuova per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale con l’adesione del Comune di Civate, pertanto il Comando è diventato il punto di riferimento per una platea di popolazione superiore a 20.000 abitanti (Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario) e così composto:

1 Ufficiale;

9 Agenti (4 Valmadrera, 2 Malgrate, 2 Civate e 1 Oliveto Lario)

7 veicoli di sevizio;

1 autovelox;

1 telelaser;

2 etilometri;

3 strumentazioni pretest

A seguito dell’allargamento della convenzione a partire da settembre, negli ultimi mesi del 2023 si è proceduto a iniziare la standardizzazione delle procedure del Comune di Civate a quelle dei Comuni di Valmadrera, Malgrate e Oliveto per consentire a partire dal 2024 la gestione delle pratiche d’ufficio in maniera centralizzata, recuperando risorse umane per implementare ancor di più i servizi esterni. L’obiettivo sarà quello di garantire nell’anno 2024 oltre alla copertura del servizio nelle giornate festive un ulteriore incremento dei servizi serali e notturni.

Una importante novità del 2023 è stata l’introduzione dell’area a pagamento in frazione Parè (Valmadrera) con la gestione del nuovo affidamento e lo sviluppo dell’attività di rilascio pass e gestione del controllo; analogamente nel Comune di Civate con separato affidamento è stato completato l’iter per l’attivazione di due aree di sosta a pagamento (zona di Isella e zona per accedere a San Pietro al Monte) con il rilascio di pass e l’attivazione della gestione di controllo.

