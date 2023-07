Valmadrera. Torrenti sicuri: sei corsi d’acqua presto ripuliti

Programmati interventi di manutenzione ordinaria dei torrenti nel Comune di Valmadrera

Interessate anche le zone a monte allo scopo di prevenire smottamenti ed esondazioni

VALMADRERA – Saranno presto ripuliti gli alvei dei sei torrenti che attraversano il territorio di Valmadrera: l’Amministrazione comunale ha approvato la convenzione con l’Associazione Centro Farmaceutico Missionario per attuare interventi di manutenzione ordinaria. Interessanti in passato da eventi alluvionali, i corsi d’acqua vanno monitorati e curati costantemente.

Per questo, come negli ultimi due anni, il Comune si avvarrà della collaborazione di Centro Farmaceutico Missionario e dei volontari dell’Associazione SOSVolProCivVALMA, per intervenire negli alvei, non solo nel centro abitato, ma anche nelle zone più a monte al fine di prevenire smottamenti ed esondazioni. Soprattutto, per rimuovere piante pericolanti che potrebbero, cadendo, ostruire il corso del fiume e creare pericolose dighe temporanee.

Il progetto ‘Operazione torrenti sicuri, sempre più in alto’, nell’ambito del quale si inserisce la convenzione con il Comune di Valmadrera, è stato proposto dal Centro Farmaceutico Missionario e approvato da Fondazione Comunitaria del Lecchese, che ne ha riconosciuto il valore pari a 16.000 euro e ha previsto un contributo del 50%. I rimanenti 8.000 euro verranno appunto erogati dal Comune di Valmadrera.

Gli interventi programmati sono, sinteticamente, i seguenti:

T orrente Faé : rimozione di piante morte e taglio di rovi in alveo nel tratto di circa 400 mt. che dal tombotto che attraversa la zona industriale sale verso il Parco del Monte Barro a fianco di capannoni di attività produttive. La manutenzione sarà anche l’occasione per rimuovere i rifiuti presenti in alveo che probabilmente sono stati trascinati da alcune piene.

: rimozione di piante morte e taglio di rovi in alveo nel tratto di circa 400 mt. che dal tombotto che attraversa la zona industriale sale verso il Parco del Monte Barro a fianco di capannoni di attività produttive. La manutenzione sarà anche l’occasione per rimuovere i rifiuti presenti in alveo che probabilmente sono stati trascinati da alcune piene. T orrente Trebbia : pulizia della vasca di laminazione e soprattutto la rimozione di materiali, quali ad esempio piante, che in caso di piena improvvisa e importante a livello di quantità idrica, potrebbero ostruire l’imbocco del tombotto. La pulizia dell’alveo, con taglio di piante cresciute nell’alveo del torrente, sarà effettuata per un tratto di circa 500 mt., sino all’imbocco della valle che porta al Sass Negher .

: pulizia della vasca di laminazione e soprattutto la rimozione di materiali, quali ad esempio piante, che in caso di piena improvvisa e importante a livello di quantità idrica, potrebbero ostruire l’imbocco del tombotto. La pulizia dell’alveo, con taglio di piante cresciute nell’alveo del torrente, sarà effettuata per un tratto di circa 500 mt., sino all’imbocco della valle che porta al Sass Negher T orrente Daò : questo torrente presenta notevoli criticità di manutenzione perché è l’unico del reticolo idrico minore che per lunghi tratti ha continuità di portata d’acqua. Ciò favorisce la ricrescita, intensa e veloce, della vegetazione. Per questo è importante dedicare interventi costanti e ripetuti di taglio vegetazionale invadente l’alveo del torrente nel tratto di circa 1 km. che dall’intersezione con il torrente Inferno (reticolo idrico maggiore), sale sino alla seconda intersezione con la strada agro-silvo-pastorale che conduce a San Tomaso .

: questo torrente presenta notevoli criticità di manutenzione perché è l’unico del reticolo idrico minore che per lunghi tratti ha continuità di portata d’acqua. Ciò favorisce la ricrescita, intensa e veloce, della vegetazione. Per questo è importante dedicare interventi costanti e ripetuti di taglio vegetazionale invadente l’alveo del torrente nel tratto di circa 1 km. che dall’intersezione con il torrente Inferno (reticolo idrico maggiore), sale sino alla seconda intersezione con la strada agro-silvo-pastorale che conduce a San Tomaso T orrente Sant’Antonio : dopo gli interventi di messa in sicurezza realizzati dal Comune di Valmadrera nel 2019, in occasione della riqualificazione di Piazza Fontana, che hanno visto la realizzazione di una grande vasca di laminazione interrata e soprattutto la revisione progettuale dello scolmatore Sant’Antonio verso il torrente Rosé, diventa oggi importante intervenire con una manutenzione ordinaria di detti interventi e salire a monte, nei circa 500 mt. successivi, andando a rimuovere quelle situazioni di pericolo smottamento e piante pericolanti che, in caso di piena improvvisa, potrebbero creare ostruzioni al deflusso delle acque meteoriche.

: dopo gli interventi di messa in sicurezza realizzati dal Comune di Valmadrera nel 2019, in occasione della riqualificazione di Piazza Fontana, che hanno visto la realizzazione di una grande vasca di laminazione interrata e soprattutto la revisione progettuale dello scolmatore Sant’Antonio verso il torrente Rosé, diventa oggi importante intervenire con una manutenzione ordinaria di detti interventi e salire a monte, nei circa 500 mt. successivi, andando a rimuovere quelle situazioni di pericolo smottamento e piante pericolanti che, in caso di piena improvvisa, potrebbero creare ostruzioni al deflusso delle acque meteoriche. T orrenti Rosè e Stopada, rimozione di materiali ingombranti che possono ostruire la foce a lago del torrente nel tombotto sito sotto il pratone di Paré. Pulizia da rifiuti del tratto pavimentato che dal Parè sale sino al ponte di viale Promessi Sposi, taglio arbusti e piante nell’alveo nel tratto che dal Centro Diurno Disabili sale sino a Piazza Rossé ovvero sino alla fine dell’abitato urbano. Inoltre si interverrà sul torrente Stopada, rimuovendo la vegetazione in alveo nel tratto boscato che dalla Cascina Rusconi Marco scende verso la Cascina Don Guanella.

Per gli interventi sopra descritti il Centro Farmaceutico Missionario si avvarrà della collaborazione di ulteriore personale, inquadrato nel ruolo di ‘manutentore del territorio’ e individuato nell’ambito di iniziative di solidarietà sociale.