A Moggio si è insediato il nuovo consiglio comunale del sindaco Mariangela Colombo

“E’ un onore e motivo di orgoglio assumere l’incarico di prima donna sindaco del mio paese”

In giunta il vicesindaco Davide Combi e l’assessore Innocente Locatelli

MOGGIO – Scosciante applauso in sala consigliare dopo il discorso del neosindaco Mariangela Colombo che ha giurato al suo primo consiglio comunale lunedì sera. Eletta con “Insieme per Moggio”, unica lista in corsa alle ultime amministrative, succede ad Andrea Corti.

“Ringrazio tutti i presenti – esordisce il sindaco Mariangela Colombo – E’ una grande emozione e gratitudine verso chi mi ha sostenuto e ha dato fiducia al mio programma. Questo è un momento importante per la nostra comunità. L’attività amministrativa sarà volta all’unità del territorio. Dobbiamo cercare nei comuni confinanti una soluzione efficace per superare le tante difficoltà dei piccioli comuni nell’erogazione dei servizi. E’ un onore e motivo di orgoglio assumere l’incarico di prima donna sindaco del mio paese, rappresentare i concittadini e mettere al centro il benessere del paese”.

Prosegue il primo cittadino: “Voglio assicurarvi che affronterò il mio mandato con il massimo rispetto e responsabilità lavorando per il bene comune. Ringrazio il mio predecessore Andrea Corti per il lavoro svolto con la precedente amministrazione. Mi impegno a proseguire sulla strada tracciata con determinazione. Ringrazio i consiglieri perché trovare il tempo per mettersi al servizio del bene comune non è cosa semplice. Un ringraziamento anche ai dipendenti comunali, vero pilastro dell’amministrazione che svolgono il lavoro con dedizione e professionalità. Un pensiero e riconoscenza alle associazioni del territorio, al mondo del volontariato e al Gruppo di Protezione Civile. Mi auguro che la rete di collaborazione possa essere mantenuta e incrementata”.

Comunicati i componenti della giunta comunale. Davide Combi vicesindaco con delega all’urbanistica pubblica e privata, viabilità, lavori pubblici, ambiente, territorio, agricoltura, caccia, pesca, protezione civile e Innocente Locatelli assessore al bilancio e ambiente. Giovan Battista Vassena nominato capogruppo.