A Primaluna si respira già aria di Natale con i mercatini

PRIMALUNA – In tanti nella giornata di oggi, domenica 19 novembre, a Primaluna per i mercatini di Natale. Da questa mattina è stato possibile girare per le vie del centro storico tra bancarelle di prodotti tipici natalizi, hobbistica e artigianato.

A mezzogiorno piatti tipici d’asporto mentre nel pomeriggio è stato possibile degustare frittelle, vin brulè e the. Nel pomeriggio i bambini hanno potuto ascoltare il racconto di una magica storia di Natale con la presenza di Babbo Natale e dei suoi aiutanti truccatori.