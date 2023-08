Agosto, tempo di Past sugli alpeggi di Premana

Tutte le date dell’antica tradizione premanese

PREMANA – Si perde nella notte dei tempi la tradizione dei “Past” di Premana, appuntamenti di fine stagione in alpeggio col quale gli stessi alpigiani erano soliti festeggiare la conclusione della monticatura e laddove fosse stato necessario appianare qualche dissapore.

Piatto tipico di questo momento è la minestra di riso con brodo di carne di pecora, sostituita ormai da tempo con quella di manzo e distribuita alle famiglie in razioni chiamate “part”. Una “part” vale quattro abbonanti porzioni: minestra appunto e come secondo la carne bollita utilizzata per fare il brodo.

Sebbene nell’era moderna il “Past”, per ovvie ragioni, ha perso la sua valenza di momento riappacificatorio, ha matenuto invece il suo essere festa, momento comunitario, dove convivialità, buona cucina, buon vino e canti lo caratterizzano. Con orgoglio ogni alpeggio ha il suo “Past” che viene tramandato di generazione in generazione e oggi contribuiscono anche a sostenere il mondo associazionistico premanese. Da qualche anno infatti, il primo ad aprire la stagione è quello del 17 giugno all’Alpe Rasga organizzato della Croce Rossa delegazione di Premana, seguito da quello a Premaniga, il 9 luglio, organizzato dal Coro Nives. Ma è agosto il mese in cui si concentrano la maggior parte degli appuntamenti in alpeggio.

Si inizia l’8 all’Alpe Barconcelli, quindi il 10 all’Alpe Deleguaggio e il 12 all’alpe Capreccolo, unico in versione serale.

Settimana intensa, qualcuno direbbe “di fuoco”, quella di Ferragosto con ben quattro “Past” in programma: il 14 alla Rasga, il 15 ai Forni di Sotto (con Casarsa, Forni Sopra e Vegessa chiamati a turno ad organizzarlo il 15 nei prossimi anni), il 17 a Chiarino e il 18 a Fraina. Si chiude con il “Past” di Premaniga in programma il 26 agosto. In quest’ultimo alpeggio, pur non trattandosi di “Past”, la sera del 5 agosto viene preparato il “Risot” (risotto), altro appuntamento che si inserisce nel già ricco calendario.

La stagione dei “Past” termina il 17 settembre con quello dell’asilo che si tiene a Premana, il quale ha sostituito, ormai da anni, il “Past” di Ronco alpeggio posto di fronte a Premana.

Una lunga tradizione che si ripete di generezione in generazione capace di regalare sempre emozioni e di meravigliare il “forest” (forestiero) che per la prima volta partecipa ad un “Past” premanese.