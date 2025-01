Alpini Cortabbio: una serata per ricordare lo storico capogruppo Giovanni Beri

Sabato 11 gennaio concerto del Coro della Brigata Alpina Tridentina

Giovanni Beri, morto nel 2021, aveva ricoperto il ruolo di capogruppo per oltre 50 anni

PRIMALUNA – Il Gruppo Alpini di Cortabbio, in collaborazione con la famiglia del compianto Giovanni Beri, organizza una serata in ricordo dello storico capogruppo. La serata sarà animata dal Coro della Brigata Alpina Tridentina che si esibirà in canti della tradizione alpina, popolare e religiosa.

Giovanni Beri, morto nell’aprile 2021 all’età di 88 anni, originario di Cortabbio di Primaluna, dove ha sempre vissuto, era molto conosciuto in tutta la Valsassina sia per aver ricoperto per oltre 50 anni il ruolo di capogruppo degli Alpini di Cortabbio, sia per il suo lavoro di ambulante che ha sempre svolto con grande passione. Persona d’altri tempi, quando si metteva in testa di fare una cosa la portava a termine nel migliore dei modi. Giovanni Beri era stato anche assessore ai lavori pubblici per due mandati, mentre nel 2007 aveva ricevuto l’onorificenza di Cavaliere.

L’appuntamento con la serata di ricordo è per sabato 11 gennaio alle ore 20.30 nella Chiesa di San Lorenzo a Cortabbio di Primaluna. L’invito è rivolto a tutti alpini, simpatizzanti e appassionati.