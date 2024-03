Casargo. Terminati i lavori di potenziamento della fognatura delle frazioni Indovero e Narro

Opere per un valore totale di circa 950.000 euro

Separazione fognatura mista e collettamento delle acque nere all’impianto di Taceno

CASARGO – Terminati i lavori di adeguamento della rete di fognatura delle frazioni Indovero e Narro nel Comune di Casargo. Con tali interventi, Lario Reti Holding ha realizzato la separazione della rete di fognatura mista esistente e il recapito della rete di nera al collettore intercomunale presente e con destinazione finale all’impianto di depurazione di Taceno.

Il progetto ha consentito la chiusura di sei scarichi di fognatura mista, di cui uno a Narro e cinque a Indovero, che confluivano in un torrente nei pressi dei due centri abitati. I lavori hanno previsto la posa di nuove condotte a gravità ed in pressione, per una lunghezza totale di circa 2 km, nuove stazioni di sollevamento, camerette di manovra e manufatti di alloggiamento del gruppo di misura dell’alimentazione elettrica, del quadro di comando delle pompe e del telecontrollo.

Infine, nella frazione di Indovero è stata sostituita la rete di acquedotto esistente lungo le vie interessate dai lavori. I lavori, del valore di 950.000 di euro, erano iniziati a maggio 2022.