Crandola: tragedia a Vegno, lecchese muore mentre ristruttura la baita

Vani i soccorsi per il villeggiante di Lecco impegnato nei lavori del suo rustico

L’uomo classe 1958 è stato travolto dal muro del rustico di proprietà

CRANDOLA – Tragico epilogo per il lecchese di 65 anni che oggi era impegnato in lavori di ristrutturazione della sua baita a Vegno, frazione di Crandola, dove da anni si recava in villeggiatura.

L’uomo intento nel rifacimento di parte del rustico di proprietà è stato travolto dal crollo di un muro.

Purtroppo vani i soccorsi allertati per il mancato rientro del pensionato.

Sul posto si sono immediatamente portati i tecnici del Soccorso Alpino Stazione Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, i Vigili del Fuoco da Lecco e Bellano e i Carabinieri di Colico.

.