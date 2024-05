Dopo 10 anni a Villa Migliavacca il primo cittadino si lancia verso il terzo mandato e presenta la sua squadra con qualche novità

Airoldi: “Gli obbiettivi da raggiungere sono ancora tanti. Accetto il rischio e mi ricandido per la terza volta consecutiva”

INTROBIO – Il sindaco uscente Adriano Airoldi dopo due mandati da primo cittadino tenta il tris e presenta la nuova lista “Valbiandino“.

In squadra qualche volto nuovo come afferma Airoldi: “Ci sono state tre defezioni dal vecchio gruppo, ma queste persone sono rimaste vicine a noi e continuano a collaborare da dietro le quinte. In lista hanno lasciato il posto a dei giovani volenterosi. Ci vuole anche il rinnovamento, questi tre ragazzi sono persone serie, volenterose e affidabili che vogliano darsi da fare per il paese e maturare un’esperienza in ambito amministrativo. Prima o poi saranno loro a continuare, ci vogliono anche dei volti freschi, brillanti, persone sulle quali si può contare”.

Il primo cittadino di Introbio ha alle spalle 10 anni di amministrazione e ammette di temere questa terza candidatura.

“Gli introbiesi possono anche essere stanchi di un sindaco al terzo mandato, accetto il rischio. Come gruppo siamo rimasti coesi per continuare e portare a termine quanto iniziato. Gli obiettivi da raggiungere sono ancora tanti, abbiamo intrapreso un cammino 10 anni e fa e abbiamo deciso di continuare per ultimare i nostri progetti”.

La lista “Valbiandino” a Introbio è la prima a presentarsi ufficialmente.

“Abbiamo avuto le idee chiare da mesi e adesso i tempi sono maturi per uscire allo scoperto – conclude Airoldi – Noi non siamo da misteri e sotterfugi e ci siamo mostrati senza fare manovre strane o nasconderci. Vogliamo dimostrare con i fatti le nostre intenzioni”.

LA SQUADRA “VALBIANDINO”