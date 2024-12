Lions Club Valsassina: cena per gli Auguri per Natale, occasione per il bilancio dell’anno

Il club negli anni è cresciuto in termini di qualità, presenza e acquisizione di soci del territorio

BARZIO – Il Lions Club Valsassina, fondato nel settembre del 1976, ha festeggiato con i propri soci l’arrivo del Natale con una cena presso la sede all’Hotel Vittoria a Barzio.

Il Presidente Giuseppe Malugani, ha ricordato il cammino del club, che negli anni è cresciuto in termini di qualità, presenza e acquisizione di soci del territorio.

In aumento anche opere e service per la comunità locale e per i bisogni internazionali che vengono suggeriti da Lions International. Nonostante il bilancio ristretto, lo scorso anno, con il Presidente Mario Invernizzi, il club è riuscito a sovvenzionare service per 3.120,00 euro. Per l’anno in corso è stato nuovamente appoggiato il service del “porcospino” per il disagio giovanile. E’ stata in oltre donata una quota al service dei “cani guida” e attivato il piano di “prevenzione visiva“ presso asili e scuole materne del territorio che aderiranno.

Durante la serata conviviale si è tenuta anche una lotteria benefica a sostegno di tali iniziative. Recentemente, in collaborazione con il Lions Club della Valle San Martino, il programma del club è stato presentato al Governatore distrettuale Anna Maria Peronese. Il prossimo anno sono previste varie iniziative, in attesa del Lions Day di aprile, occasione durante la quale i vari service verranno presentati al territorio.