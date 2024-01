Margno: raccolta differenziata dell’umido per ristoranti, bar e utenze commerciali

Sette le attività commerciali coinvolte nel progetto, a disposizione due punti di conferimento

“E’ un importante passo in avanti per migliorare i risultati della raccolta differenziata a Margno”

MARGNO – Prosegue il progetto di Silea per il potenziamento della raccolta differenziata dell’umido nei comuni del circondario della Valsassina: venerdì 12 gennaio a Margno partirà il nuovo servizio di raccolta della frazione organica rivolto a bar, ristoranti, agriturismi e negozi alimentari.

Sono 7 le attività commerciali coinvolte nel progetto, che avranno a disposizione due punti di conferimento dei propri scarti di cucina, posizionati nel parcheggio di via Vittorio Veneto (nei pressi del municipio) e nel parcheggio della funivia.

“E’ un importante passo in avanti per migliorare i risultati della raccolta differenziata a Margno: decoro e sostenibilità sono fattori chiave anche per migliorare l’attrattività turistica del nostro territorio. Vogliamo inoltre posizionare al piazzale della funivia e in via Volta due

ecocasette che aiuteranno a migliorare ulteriormente la raccolta differenziata – commenta il

sindaco di Margno Giuseppe Malugani -. Avviamo un nuovo servizio sperimentale pensato anzitutto per quelle tipologie di utenze che sono tipicamente grandi produttrici di scarti alimentari, come bar e ristoranti, per poter valutare sulla base dei risultati l’attivazione della raccolta dell’umido per tutte le utenze nel corso del 2024”.

“Stiamo lavorando per migliorare progressivamente le performance di raccolta differenziata in tutti i nostri Comuni soci, anche in quelle realtà montane e con forte presenza turistica che richiedono soluzioni su misura – spiega la presidente di Silea, Francesca Rota -. Nel vicino comune di Casargo questo approccio ha dato risultati significativi che hanno permesso di avviare a partire dal 2024 la raccolta dell’umido anche per tutte le utenze domestiche”.

LA LOCANDINA DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA DELL’UMIDO A MARGNO