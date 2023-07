Pasturo, Massimo Orlandi dopo 37 anni in Comune va in pensione

Il dipendente ha ricevuto un riconoscimento dall’amministrazione

Il sindaco Artana: “Sempre presente giorno e notte per ogni necessità, è la memoria storica del paese”

PASTURO – Massimo Orlandi, operatore comunale, dopo 37 anni ha raggiunto la meritata pensione e lascia il municipio di Pasturo. Una figura storica per il paese come ha voluto evidenziare il sindaco Pierluigi Artana: “E’ sempre stato presente e disponibile di giorno e di notte per ogni necessità ed emergenza. E’ l’unica persona che conosce l’acquedotto dei monti di Pasturo, è una memoria storica. Si è dedicato con impegno e devozione al suo lavoro, basti pensare che in occasione di alcuni funerali che richiedevano la sua presenza è rientrato dalle ferie. E’ doveroso questa sera riconoscere il lavoro che ha svolto in questi anni al servizio del paese e della comunità”.

Il riconoscimento ad Orlandi è stato consegnato ieri sera, mercoledì, prima del consiglio comunale. Presenti anche altri due ex sindaci che negli anni si sono avvicendati e hanno potuto collaborare e apprezzare l’operatore, Guido Agostoni ora consigliere di maggioranza e l’ex sindaco Marinello Manzoni ora capogruppo di minoranza.

Ricorda Guido Agostoni: “Ero sindaco nel 1987 e Massimo era un ragazzo di soli 22 anni, lavorava come fabbro e aveva svolto il servizio civile. Tra le domande presentate in Comune c’era la sua, ricordo ancora la sua prova pratica per l’ammissione. Ha sempre avuto una attenzione e devozione vera per il territorio, spesso era lui che mi chiamava per dirmi cosa succedeva in paese o per avvisarmi di criticità o problemi. Bisogna essergli grati per come ha svolto il lavoro in questi anni”.

Anche Marinello Manzoni ha aggiunto parole di stima: “Mi associo ai complimenti per la passione con cui si è dedicato al suo lavoro, spero possa mettere a disposizione le sue conoscenze per qualche consiglio e consulenza”.

Felice per il traguardo raggiunto Massimo Orlandi ha ringraziato gli amministratori aggiungendo: “E’ anche giusto che dopo tanti anni ci sia un cambiamento e una nuova figura che mi sostituisca. Sarò sempre disponibile per fornire informazioni e indicazioni in caso di necessità”.