Premana: risorge l’ex albergo Teglio, ospiterà una nuova struttura ricettiva

Il sindaco Elide Codega: “faremo il possibile per sostenere questa iniziativa, il paese ne ha bisogno”

L’appello della “Costruzioni Bertoldini Srl” per cercare un gestore

PREMANA – Dopo decenni di chiusura risorge l’Ex Albergo Teglio ospitando anche un bar e ristorante. In un periodo difficile per il settore dove a far notizia sono le serrande che si abbassano Premana inverte la tendenza.

L’impresa Costruzioni Bertoldini Srl ha pubblicamente lanciato un appello per la ricerca di un gestore annunciando anche sui social che “a gennaio 2024 avvierà i lavori di completa ristrutturazione “Ex Albergo Teglio” – ubicazione Premana (LC) via Roma, la nuova distribuzione interna con parziale cambio di destinazione d’uso prevede la realizzazione di 4 appartamenti per un totale di 16 posti letto destinati ad affitti brevi “turistico/lavorativi”, il progetto inoltre prevede la creazione di piccolo bar/ristorante”.

L’iniziativa è accolta con entusiasmo dal sindaco Elide Codega: “Come Amministrazione ci sarà tutto il sostegno possibile. Premana ha assolutamente bisogno di questo tipo di attività”.

Tre anni fa in paese ha cessato l’attività lo storico Bar Roma.

“Purtroppo il nostro paese è carente di questi servizi e vi è un solo ristorante, una situazione peggiorata dal periodo Covid – prosegue Codega – Ben venga quindi l’iniziativa di una impresa privata che investe sul territorio. Si fa tanto per la promozione locale ma poi mancano strutture e servizi anche a fronte delle tante e seguite manifestazioni che organizziamo e ospitiamo. Faremo di tutto per sostenere l’iniziativa di questa azienda”.

La difficoltà maggiore però sembra quella di trovare il personale e un gestore.

“E’ un timore fondato purtroppo, una problematica rilevata anche in località turistiche più affermate, mi auguro che ci sia qualcuno disposto a cogliere questa occasione e farne una interessante opportunità”.