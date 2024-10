Primaluna. Festa alla scuola elementare con la castagnata degli Alpini

Le penne nere del paese al lavoro per regalare a tutti un momento di gioia

Nell’occasione gli studenti più grandi hanno dato la giusta accoglienza ai compagni di prima elementare

PRIMALUNA – Una giornata di festa alla scuola primaria di Primaluna dove tutti gli studenti hanno accolto con gioia gli Alpini del paese che hanno dato vita a un momento davvero speciale. Le penne nere, come loro consuetudine, si sono rimboccate le maniche per preparare deliziose caldarroste. Il momento conviviale è stata anche l’occasione da parte di tutte le classi della scuola per dare la giusta accoglienza ai ragazzini di prima elementare.