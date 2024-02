Procede l’abbattimento della scuola primaria di Pasturo

Il vecchio edificio “Andrea Orlandi” viene demolito per lasciare spazio al nuovo stabile

Gli alunni al momento sono ospitati nella scuola provvisoria allestita al centro zootecnico

PASTURO – E’ in via di ultimazione la demolizione della scuola primaria in centro paese. Lo stabile, intitolato ad “Andrea Orlandi”, non più rispondente ai requisiti antisismici verrà totalmente ricostruito. Nel frattempo gli alunni proseguono la normale attività che per tre anni si svolgerà nella struttura prefabbricata di 600 metri quadri collocata al centro zootecnico.

progetto di riqualificazione era stato presentato pubblicamente lo scorso aprile. La giunta comunale ha recentemente precisato che il costo totale dell’opera è 6.686.500,00 euro comprensivi delle spese per la struttura della scuola temporanea. Di questi 5.140.000,00 finanziati dal contributo PNRR. L’importante. La giunta comunale ha recentemente precisato che il costocomprensivi delle spese per la struttura della scuola temporanea. Di questi

“E’ stato previsto il ricorso ad un mutuo ordinario per € 560.000,00, mentre per la restante quota si ricorrerà marginalmente all’avanzo libero di amministrazione – precisa il sindaco di Pasturo Pierluigi Artana con i suoi assessori Ettore Ticozzi e Massimiliano Orlandi – € 750.000 sono infine reperiti tramite un prestito flessibile che riusciremo però totalmente ad estinguere anticipatamente grazie al contributo del GSE (Gestore dei servizi energetici) il quale, a fronte degli elevati standard energetici dell’edificio e valutando la bontà e validità del progetto, ci ha da poco riconosciuto un importante stanziamento. Il contributo GSE non solo coprirà l’importo del prestito flessibile, ma anche parte delle risorse proprie comunali andando quindi a minimizzare il costo complessivo a carico dei pasturesi, che diviene in questo modo marginale”.