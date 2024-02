Provinciale chiusa per rischio slavine, isolato il comune di Morterone

La strada chiusa a scopo cautelativo per rischio valanghe marcato

Ancora non ci sono tempistiche sulla riapertura

MORTERONE – La Strada Provinciale 63 per Morterone è stata chiusa nel pomeriggio di oggi, venerdì, per rischio slavine e frane causato dalla perturbazione di queste ore.

La conferma arriva dalla Provincia: “La strada è stata chiusa a scopo cautelativo in accordo con la Prefettura – fa sapere il dirigente Fabio Valsecchi – il bollettino emanato da Arpa Lombardia indica pericolo valanghe 3 marcato. Allo stato attuale dunque non è possibile andare né tornare da Morterone. Siamo in contatto costante con il sindaco, l’auspicio è di poter riaprire al più presto ma al momento non possiamo dare ancora una tempistica”.

L’annuncio, emanato dall’amministrazione comunale, è stato condiviso anche via social: “Si invita a prestare attenzione”.