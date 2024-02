Rischio Valanghe: Barzio emette l’ordinanza che vieta sci e attività invernali fuoripista

Da domani mercoledì 28 febbraio al 15 marzo divieto di attività sportive invernali sopra i 1000 metri di quota

Escluse dall’ordinanza le aree sciabili attrezzate dei Piani di Bobbio e Piani di Artavaggio

BARZIO – Il sindaco Giovanni Arrigoni Battaia ha emesso in queste ore una ordinanza contingibile e urgente per il divieto dello sci e attività sportive invernali fuori pista su tutto il territorio comunale al di sopra dei 1000 metri di quota fatta eccezione delle aree sciabili attrezzate dei Piani di Bobbio e Piani di Artavaggio.

Come si legge nel documento: “Considerato che da domani 28/02/2024 è previsto un innalzamento delle temperature e delle correnti d’aria e visto il bollettino meteo valanghe, con rischio valanghe altro (Livello 4 – FORTE) pubblicato sul sito istituzionale ARPA di Regione Lombardia vengono a mancare le condizioni di sicurezza circa la pratica di attività sportive invernali (sci fuori pista, ciaspolate ecc.) fuori dalle aree sciabili attrezzate dei Piani di Bobbio e Piani di Artavaggio. Ritengo doveroso adottare in via precauzionale misure per tutelare la pubblica incolumità“.

L’ordinanza ha validità a partire da domani mercoledì 28 febbraio fino al 15 marzo salvo rinnovi. Per le trasgressioni verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.