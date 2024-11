Tutto pronto per il convegno di venerdì “Correre in montagna. Sei Sicuro?”

Dieci relatori si confronteranno sul tema della sicurezza legato alle gare di corsa in montagna sempre più numerose e sempre più partecipate

Appuntamento venerdì 22, alle 20.30, presso la sede della Comunità Montana di Barzio. Ingresso gratuito. Alla Regia del convegno la Stazione del Soccorso Alpino Valsassina – Valvarrone e il Team Pasturo

BARZIO – “Correre in montagna. Sei Sicuro?” è questo il titolo del convegno organizzato dalla Stazione del Soccorso Alpino Valsassina – Valvarrone guidata da Alessandro Spada e dal Team Pasturo presieduto da Alberto Zaccagni. Un titolo che è una domanda alla quale venerdì sera, con inizio alle 20.30, presso al sede della Comunità Montana di Barzio, si cercherà di rispondere attraverso la voce di ben 10 relatori.

L’idea, ma forse sarebbe meglio dire, l’esigenza di dare vita a questo convegno la spiegano gli stessi organizzatori.

“Negli ultimi anni, il nostro territorio ha visto un crescente numero di eventi dedicati alla corsa in montagna nella sua accezione più ampia – dichiara Spada – Solo nella provincia di Lecco, ogni anno si contano tra le 50 e le 55 gare, concentrate principalmente tra maggio e settembre. Un balzo significativo rispetto a vent’anni fa, quando il calendario ne prevedeva una manciata tra cui il ‘Sentiero delle Grigne – Trofeo Scaccabarozzi’ (2001) e il Giir di Mont. Questa crescita non ha riguardato solo il numero di manifestazioni, ma ha trasformato profondamente anche le competenze e gli impegni richiesti agli organizzatori. Gli atleti stessi hanno vissuto un’evoluzione, migliorando gli allenamenti, l’approccio alle gare, l’abbigliamento e persino l’alimentazione. Si pensi, ad esempio, ai recenti sviluppi nelle calzature specifiche per la corsa in montagna”.

Un cambiamento che ha riguardato tutti, come sottolinea lo stesso Spada: “Parallelamente, anche i servizi di soccorso hanno dovuto adattarsi rapidamente, sia incrementando il personale specializzato sul percorso, sia aggiornando le attrezzature tecniche e sanitarie. Di fronte a queste trasformazioni, è emersa la necessità di un confronto costruttivo tra tutti i protagonisti di questo mondo, con particolare attenzione agli atleti, che rimangono i veri protagonisti di queste manifestazioni”.

Alberto Zaccagni che con il Team Pasturo organizza le due prestigiose gare “ZacUP Skyrace del Grignone” e la “Grigne Sky Marathon”, spiega: “L’obiettivo della serata è quello di sensibilizzare sul tema della sicurezza tutti coloro che direttamente o indirettamente sono legati alle corse in montagna. Il concetto base è che la sicurezza non è un costo, ma una necessità. I motivi per cui si organizza una gara possono essere diversi: il ricordo di una persona cara scomparsa, la passione per questo sport, la voglia di far conoscere i propri posti, qualunque esse sia, non può prescindere dal tema della sicurezza, la quale va messa in primo piano”.

Zaccagni ricorda inoltre come sia fondamentale la collaborazione e il lavoro di squadra: “Con il Team Pasturo abbiamo da subito coinvolto e collaborato con il Soccorso Alpino, arrivando a studiare insieme nei minimi particolari gli aspetti legati alla sicurezza, pur sapendo che tutto è migliorabile. Come è stato e lo è tutt’ora, è altrettanto importante lavorare sui regolamenti, attraverso i quali si dirimono le situazioni di rischio. Noi organizzatori – conclude Zaccagni – facciamo di tutto per far sì che gli atleti si godano al meglio le nostre gare in massima sicurezza. L’auspicio è che la serata di venerdì possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’importanza di questo aspetto”.

Venerdì, come anticipato, saranno 10 le voci che interverranno: insieme a quelle di Spada e Zaccagni, saranno: Flavio Saltarelli, avvocato FISKy; Davide Gianola dell’ASP Premana, rappresentante del “Comitato Giir di Mont”, Paolo Sala, presidente dell’associazione 2Slow che organizza la “ResegUp”, Andrea Gaddi dell’UTLAC 250 e Massimiliano Gerosa, guida alpina. Dal punto di vista medico e sanitario interverrà il dottor Mario Milani, direttore medico di servizio regionale, chiudono il panel Daniele Antonioli e Martina Bilora, atleti di grande esperienza nel mondo della corsa in montagna e delle skyrace.

La serata sarà moderata dalla giornalista Caterina Franci, che guiderà il pubblico tra interventi tecnici e testimonianze, mentre Lecconotizie.com sarà media partner dell’incontro.

Appuntamento quindi a venerdì sera, presso la sede di Barzio della Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera di Barzio, con inizio alle ore 20.30. Ingresso Gratuito.