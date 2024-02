Valsassina. Potenziata la nuova Linea D35 per l’ASST di Introbio

Da lunedì 4 marzo il nuovo percorso verrà esteso a cinque giorni la settimana.

Alla fine dell’articolo gli orari del nuovo servizio da lunedì a venerdì

INTROBIO – Il nuovo percorso della Linea D35 del servizio di trasporto pubblico locale per servire gli abitanti della Valsassina e collegarli alla sede territoriale di Introbio dell’ASST di Lecco sarà potenziato.

L’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese ha deciso di potenziare, a partire da Lunedì 4 Marzo, il nuovo percorso attualmente in servizio in via sperimentale due giorni la settimana (Martedì e Giovedì) portandolo a cinque giorni la settimana, dal Lunedì al Venerdì.

Questo per rispondere alle esigenze della popolazione e alla specifica richiesta della Direzione del Distretto di Bellano dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco che, esprimendo apprezzamento per l’avvio del nuovo servizio lo scorso Gennaio, aveva auspicato un potenziamento del servizio su cinque giorni la settimana.

Così, dopo i primi due mesi di sperimentazione, l’Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese ha deciso di potenziare il nuovo servizio di trasporto che collega la sede territoriale di Introbio dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco con la Valsassina.

Rimarranno due le corse che collegheranno i vari comuni in partenza da Premana: una di prima mattina per recarsi al Distretto Sanitario ed una in tarda mattinata al ritorno, rispettivamente alle ore 08.00 in partenza da Premana con arrivo ad Introbio alle 09.10 ed una in partenza da Introbio alle 10.40 con arrivo a Premana alle 11.50.

Il capolinea del percorso sarà a Introbio con una nuova fermata davanti al plesso del Distretto Sanitario, in località Sceregalli, che è stata oggetto di adeguamento infrastrutturale con il coinvolgimento attivo del Comune di Introbio attraverso la realizzazione e la messa in sicurezza dell’area di fermata.

“Ancora una volta – dichiarano i Consiglieri del CdA dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, Marisa Fondra e Franco De Poi referenti per il territorio lecchese – l’Agenzia di Bacino dimostra di riuscire, con la condivisione della Comunità Montana, della Provincia di Lecco, di Regione Lombardia, ASST e i Comuni, a realizzare un servizio territoriale per rispondere alle esigenze dei cittadini più anziani e più fragili consentendo a chi è privo di mezzi di trasporto di raggiungere facilmente la Casa di Comunità di Introbio. Vogliamo in questo modo essere vicini alle persone e alle istituzioni rispondendo con servizi mirati alle esigenze degli stessi”.