Ore 14.15 – Incidente sulla SS36, Galleria Borbino, direzione Nord

ABBADIA LARIANA – Incidente lungo la SS36 all’altezza della galleria Borbino (Abbadia Lariana) avvenuto alle 14:15 circa di oggi, giovedì, in direzione Nord. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi: automedica, ambulanza della Croce Rossa di Lecco, Vigili del Fuoco e Polstrada. Nel sinistro è rimasto ferito un giovane di 24 anni, giudicato in codice verde e trasportato all’ospedale. Possibili code per chi sta viaggiando verso la Valtellina.