Ore 8.30 – Incidente sulla SS36 a Molteno, code verso Lecco

MOLTENO – Incidente intorno alle ore 8.30 di oggi, martedì 16 aprile, lungo la Statale 36 all’altezza di Molteno in direzione Nord. Sarebbe coinvolto un mezzo pesante, soccorso in codice giallo (mediamente critico) un uomo di 39 anni. Sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Bosisio e l’auto infermieristica da Molteno.

Si segnalano lunghe code in direzione Lecco a partire dall’altezza di Nibionno.