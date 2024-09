Esami per la perdita dell’udito: come diagnosticare l’ipoacusia

RUBRICA – L’ ipoacusia, o perdita dell’udito, può manifestarsi in diversi gradi e forme, e richiede una valutazione accurata per essere identificata e trattata. Gli esami audiologici sono essenziali per definire il tipo e il grado di ipoacusia e per sviluppare un piano di trattamento personalizzato. Ecco i principali esami audiologici che aiutano a diagnosticare la perdita uditiva.

Esami per la perdita dell’udito: quali test sono fondamentali?

Audiometria tonale

L’audiometria tonale è uno degli esami per la perdita dell’udito più comuni per valutare la capacità uditiva. Viene eseguito in una cabina insonorizzata, dove il paziente ascolta una serie di toni puri a diverse frequenze e intensità. Il risultato permette di tracciare un audiogramma, che mostra le soglie uditive per ciascun orecchio. Questo esame è fondamentale per definire il grado di ipoacusia e se è presente una perdita dell’udito neurosensoriale, conduttiva o mista.

Audiometria vocale

L’audiometria vocale valuta la capacità di comprensione del linguaggio. Durante questo test, il paziente ascolta parole a varie intensità e deve ripeterle. L’audiometria vocale è utile per identificare difficoltà nella discriminazione verbale, spesso associate a ipoacusie neurosensoriali. Fornisce un quadro più completo della reale capacità uditiva e della comprensione del parlato in situazioni quotidiane.

Impedenzometria

L’impedenzometria misura la funzionalità dell’orecchio medio e aiuta a diagnosticare problemi legati alla membrana del timpano e agli ossicini dell’udito. Questo test comprende la timpanometria, che valuta la mobilità del timpano, e il riflesso stapediale, che verifica il funzionamento del muscolo stapediale. È un esame molto utile per distinguere tra ipoacusia neurosensoriale e ipoacusia conduttiva.

Matrix Test

Il Matrix Test è un esame vocale adattivo che simula situazioni di ascolto reali. Il paziente ascolta una sequenza di frasi in un ambiente con rumore di fondo e deve ripeterle. Questo test misura la capacità di comprensione del linguaggio in ambienti rumorosi ed è particolarmente utile per valutare l’efficacia degli apparecchi acustici.

Verifica applicazione protesica (REM)

La verifica dell’applicazione protesica attraverso il REM (Real Ear Measurement) permette di valutare l’efficacia degli apparecchi acustici direttamente nell’orecchio del paziente. Questo test misura le prestazioni dell’apparecchio nel canale uditivo, garantendo un’adeguata amplificazione e personalizzazione del dispositivo per ottimizzare il recupero uditivo.

Acufenometria

L’acufenometria è un esame audiologico specifico per chi soffre di acufeni (fischi o ronzii nell’orecchio). Questo test permette di confrontare l’acufene con suoni di varie frequenze e intensità, per determinare il Pitch, il loudness, la mascherabilità e l’inibizione residua. È fondamentale per definire il tipo di acufene e stabilire un percorso di trattamento.

Esami per la perdita dell’udito: prenota una valutazione uditiva completa presso il Centro Acustico Lecco.

Gli esami audiologici sono cruciali per diagnosticare correttamente una ipoacusia e stabilire il trattamento più adatto. Ogni test fornisce informazioni specifiche sul tipo e il grado di perdita uditiva, permettendo ai professionisti di consigliare le migliori soluzioni, dai trattamenti riabilitativi agli apparecchi acustici.

Il Centro Acustico Lecco offre una gamma completa di esami audiologici per diagnosticare e trattare ogni forma di ipoacusia, garantendo un supporto personalizzato per ogni paziente.

Contatta il Centro Acustico Lecco per prenotare subito una valutazione uditiva completa!

Presso il nostro centro puoi inoltre effettuare sia lo screening gratuito dell’udito che la valutazione audiologica. Per un appuntamento ci puoi contattare tramite:

TELEFONO 0341 284292

WHATSAPP 331 3840609

direttamente dal nostro sito

www.centroacusticolecco.it

CENTRO ACUSTICO LECCO

via Marco d’Oggiono 11 Lecco

tel. 3279806767

ARTICOLI PRECEDENTI

2024

24 Luglio – Sordità improvvisa: cosa fare?

10 Luglio – Otite media nei bambini: l’importanza della diagnosi

25 Giugno – Scopri come i test audiometrici possono aiutarti a mantenere e migliorare la tua capacità uditiva

12 Giugno – Presbiacusia: come affrontare la sordità legata all’invecchiamento