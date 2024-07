Sordità improvvisa: cosa fare?

La sordità improvvisa, conosciuta anche come perdita uditiva improvvisa neurosensoriale, è una condizione medica che può colpire senza preavviso, lasciando spesso chi ne soffre spaventato e disorientato. Si manifesta con una perdita di udito rapida e inspiegabile, solitamente in un solo orecchio. La rapidità con cui si verifica rende essenziale un intervento immediato per aumentare le possibilità di recupero.

Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio cos’è la sordità improvvisa, quali sono le cause e i sintomi, e cosa fare se si verifica.

Cos’è la sordità improvvisa? Definizione, sintomi e cause

La sordità improvvisa è caratterizzata dalla perdita rapida dell’udito, che può avvenire in poche ore o giorni. Colpisce principalmente un solo orecchio (ipoacusia unilaterale), ma circa il 2% delle volte è bilaterale (cioè interessa entrambe le orecchie) e può variare in gravità, da lieve a completa. Può essere accompagnata da altri sintomi come vertigini o perdita dell’equilibrio, tinnito, fischio o ronzio nell’orecchio, difficoltà nel capire i suoni o le conversazioni e una sensazione di pressione nell’orecchio colpito.

Quali sono le cause della sordità improvvisa?

Le cause della sordità improvvisa possono essere molteplici e, in molti casi, rimangono sconosciute. Alcuni dei fattori possibili includono:

Infezioni virali: virus come quelli dell’influenza, dell’herpes e della varicella possono danneggiare il nervo uditivo.

Problemi circolatori: alcuni disturbi della circolazione sanguigna possono ridurre l'afflusso di sangue all'orecchio interno.

Traumi: un trauma cranico o un'esposizione a rumori estremamente forti possono danneggiare le strutture uditive.

Autoimmunità: in alcuni casi il sistema immunitario può attaccare erroneamente le cellule del proprio corpo, compreso l'orecchio interno.

Farmaci ototossici: alcuni farmaci possono avere effetti dannosi sull'udito.

Come comportarsi in caso di sordità improvvisa? Rivolgiti al Centro Acustico Lecco

Se sospetti di avere una sordità improvvisa, è fondamentale agire rapidamente.

La sordità improvvisa è un’emergenza medica che richiede un intervento tempestivo per massimizzare le possibilità di recupero dell’udito. La prima cosa da fare è quindi quella di consultare immediatamente un medico specializzato.

Presso il Centro Acustico Lecco troverai otorinolaringoiatri e audiologi esperti pronti a offrirti una valutazione accurata e un’assistenza tempestiva. Attraverso una serie di test specifici dell’udito, come l’audiometria tonale, sono in grado di determinare l’entità della perdita uditiva e identificare la possibile causa.

È importante sapere che non esiste un trattamento uguale per tutti: il percorso terapeutico dipende dall‘entità del danno e dalle cause sottostanti. In generale, il trattamento può includere l’uso di farmaci antinfiammatori (corticosteroidi) per ridurre l’infiammazione e migliorare la circolazione nell’orecchio interno o antibiotici.

Il Centro Acustico Lecco offre consulenze specializzate e trattamenti personalizzati per ogni paziente. Non aspettare: contatta il centro per prenotare un controllo dell'udito e ricevere l'assistenza necessaria per mantenere le tue orecchie in salute.

