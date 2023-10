A Calolzio apre “La porta accanto”, inaugurati i nuovi spazi di housing sociale

Un traguardo importante per l’associazione Anfora Onlus

“Non si tratta solo di fornire spazi abitativi temporanei, ma di abitare uno spazio”

CALOLZIOCORTE – Un traguardo importante per Anfora Onlus – Calolziocorte, la cui attività si ispira al carisma di Caterina e Giuditta Cittadini, fondatrici delle Orsoline di Somasca. Il 12 ottobre scorso sono stati infatti inaugurati gli spazi per un Housing Sociale così come il 12 ottobre 1826 veniva acquistata – dalle sorelle Cittadini con l’aiuto dei cugini sacerdoti – la prima casa che sarebbe divenuta luogo di accoglienza e di aiuto, con un’attenzione delicata al femminile e alla famiglia.

“Non sono semplici date che si ripetono, ma fili che si intrecciano, dove l’accoglienza diviene progetto condiviso, per la costruzione di bene e bellezza in ogni passo del quotidiano. Anfora Onlus da molti anni opera sul territorio, con vari progetti – residenziali e non – di accoglienza, sostegno, promozione delle risorse”.

Alla presenza dei rappresentanti del Comune, responsabili e operatori dei Servizi, Forze dell’Ordine, volontari e “amici”, sono stati presentati gli obiettivi e gli spazi del progetto denominato “La porta accanto”. Presso la struttura, è stata inoltre allestita una mostra dal titolo “Corpo che prega”, realizzata dall’artista Guido Nosari De Danieli (visitabile fino al 12 novembre su appuntamento) e i festeggiamenti continueranno sabato 14 ottobre con un pomeriggio in musica (ore 16 con i Folkmascin).

Le parole di Madre Maria Saccomandi (superiora generale delle Suore Orsoline di San Girolamo in Somasca), M. Grazia Galli (assistente sociale mediatore familiare, esperta di accoglienze e tutela dei minori) e di Ruggero Plebani (coordinatore dei piani di zona Lecco, Merate e Bellano), hanno sottolineato come il progetto di Housing Sociale sia espressione viva di un carisma, sostenuto dalla certezza che costruire progetti insieme, sia la modalità vincente per affrontare le fragilità.

“In Housing si desidera che gli ospiti divengano protagonisti attivi, in una sinergia con gli operatori di Anfora e con la rete dei Servizi. Non si tratta solo di fornire spazi abitativi temporanei, ma di abitare uno spazio, portando un pezzo di sé e lasciandosi ‘contaminare’ dal bello che caratterizza i luoghi scelti. Ogni dettaglio, dalla scelta degli arredi alle piante in giardino, è pensato, orientato a sostenere il lavoro fatto insieme, con la consapevolezza che ogni ospite, oltre alle sue fatiche, porterà con sé in Housing qualche risorsa, che si desidera rilanciare e potenziare. È così che chi ha partecipato all’inaugurazione, auspica di vivere il quotidiano lavorativo”.

