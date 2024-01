A Calolziocorte raccolti 1.500 kg di tappi di plastica per sostenere la ricerca

Il ricavato servirà a finanziare progetti legati all’ospedale Niguarda di Milano

Il 2023 è stato un anno molto positivo per la campagna sostenuta dal comune di Calolziocorte

CALOLZIOCORTE – Il 2023 è stato un anno molto positivo per la campagna di raccolta di tappi di plastica promossa dal comune di Calolziocorte per finanziare progetti di ricerca biologica e genetica, studi clinici, acquisto di strumenti per i laboratori e borse di studio legati alla Fondazione Malattie del Sangue che da tempo è al fianco del reparto di Ematologia dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

A Calolziocorte sono stati raccolti 1.500 kg di tappi di plastica presso scuole, oratori, parrocchie, associazioni, protezione civile e tutti gli altri soggetti, enti e singoli cittadini che hanno aderito all’iniziativa. “Oltre al valore della solidarietà insito nell’iniziativa e a quello ecologico-ambientale, l’elemento positivo della collaborazione e della disponibilità degli enti e organizzazioni diversi che, aderendo, danno prova di sensibilità e di unità di intenti per uno scopo sociale” ha detto l’assessore Tina Balossi.

Il presidente della Fondazione dottor Roberto Cairoli ha fatto sapere che nel 2023 nel complesso sono stati raccolti 122.400 kg di tappi di plastica e 17.600 kg di tappi di sughero per un valore totale di 37.400 euro al netto delle spese: “La sensibilità che avete dimostrato con il vostro impegno è simbolo di attenzione verso la ricerca scientifica e di aiuto per dare a ciascun paziente le migliori opportunità terapeutiche e una miglior qualità di vita”.