La Notte Bianca di Calolzio non delude, strade piene e tanta allegria

L’evento di Confcommercio Lecco si conferma un grande successo

Soddisfatta Cristina Valsecchi: “L’iniziativa è stata apprezzata. Serve tanto impegno, ma finché il risultato è questo noi ci saremo”

CALOLZIOCORTE – Finale di Champions, calcio balilla, trenino, auto d’epoca, spinning, karaoke, tanta musica, cibo e divertimento: la Notte Bianca ha animato il centro di Calolziocorte e, ancora una volta (quella di ieri sera era la nona edizione), non ha deluso le attese. Alla vigilia dell’evento Cristina Valsecchi, presidente della zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco, l’aveva promesso: “ci sarà da divertirsi”, e così è stato.

Le strade piene di gente, i negozi di vicinato aperti, allegria e voglia di divertirsi, sono stati i tratti distintivi di un evento che non smette di stupire per la gioia di Cristina Valsecchi e Confcommercio che ogni anno ci credono e cercano di offrire ai cittadini sempre qualcosa di nuovo e migliore.

“Sono davvero felice, quando vedo questo spettacolo mi sento ripagata di tutti gli sforzi messi in campo. Organizzare un evento del genere non è affatto banale, servono attenzione e impegno, però quando vedi le strade della tua città piene di persone che hanno voglia di fare festa capisci che ne vale la pena – ha detto Cristina Valsecchi -. Quest’anno siamo rimasti con le dita incrociate fino all’ultimo a causa del meteo, non nascondo che è stato abbastanza stressante, ma alla fine non ha piovuto ed è andato tutto bene, evidentemente c’è qualcuno lassù che ci protegge”.

Cristina Valsecchi ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della Notte Bianca: “Un grazie va a chi ha garantito la sicurezza e ha gestito la viabilità a partire dalla Polizia Locale presente con tutti gli agenti. Grazie anche ai Carabinieri di Calolzio, alla Protezione Civile, al CCRS di Calolzio, ai Carabinieri in congedo e ai numerosi volontari che ci hanno dato una mano garantendo la loro presenza dalle ore 19 fino all’una di notte. Mi fa piacere anche l’adesione di molti negozi”.

L’iniziativa è stata apprezzata dalla gente: “Questa è la cosa più importante. Tra l’altro c’erano parecchie iniziative anche nei paesi vicini ma, nonostante tutto, la Notte Bianca di Calolzio è stata un successo. Serve tanto impegno per gestire un evento del genere, soprattutto sotto il profilo della sicurezza, ma finché il risultato è questo noi ci saremo!”