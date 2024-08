Nuove reti paramassi a Erve: “Sicurezza del territorio una priorità”

Nuovi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico grazie ai fondi di Regione Lombardia

Messo in sicurezza il versante Ovest del paese, da settembre lavori anche sul versante Est

ERVE – Nei giorni scorsi sono terminati i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico sul versante Ovest dell’abitato di Erve. Le opere sono state finanziate dal Piano Lombardia 2023-2025 per un importo di 480.000 euro. Con questo intervento sono state posate nuove reti paramassi ed è stata effettuata una manutenzione di quelle già esistenti con la messa in sicurezza di via Giovanni XXIII e della strada di collegamento alle frazioni di Costalottiere e Saina.

A settembre verrà aperto un altro cantiere riguardante la messa in sicurezza del versante Est del centro abitato di Erve in località Bora. Anche questo intervento è stato finanziato da un contributo di 500.000 euro a carico di Regione Lombardia: “Ringrazio Regione Lombardia e gli uffici dell’Utr Brianza sede di Lecco per aver accolto le nostre richieste a supporto della messa in sicurezza del territorio che rappresenta una priorità del nostro mandato amministrativo anche alla luce del cambiamento climatico che colpisce i nostri già delicati territori montani” ha detto il sindaco Giancarlo Valsecchi.