Abbadia. Parcheggi selvaggi sulla Sp72: “Si è passato il limite”

Un Ferragosto caldo sul fronte parcheggi nella località lariana

“Sono tutti benvenuti sul nostro territorio purché si rispettino delle regole basilari di convivenza reciproca”

ABBADIA LARIANA – Ferragosto caldo ad Abbadia sul fronte parcheggi. Nella località lariana, spesso presa d’assalto nei mesi estivi per la bellezza del lago, alcuni turisti non trovando parcheggio hanno pensato di lasciare l’auto lungo la Strada Provinciale 72 creando una situazione di particolare pericolo.

Il sindaco di Abbadia, perciò, ha chiesto supporto al personale della Provincia di Lecco come ha spiegato il delegato alla viabilità Mattia Micheli, che è anche consigliere comunale ad Abbadia.

“Prontamente avvisati dal sindaco di Abbadia, siamo intervenuti con la Polizia Provinciale in supporto alle forze di Polizia Locale per verificare e sanzionare coloro che si sono resi artefici di questo scempio – ha detto -. Godere dei bei paesaggi e di un po’ di frescura sul nostro splendido Lago è un diritto di tutti, creare grave pregiudizio e pericolo sulle nostre strade no! Sono tutti benvenuti sul nostro territorio purché si rispettino delle regole basilari di convivenza reciproca. Oggi si è passato decisamente il limite. Ringrazio in consigliere Stefano Simonetti e il comandate della polizia provinciale Quadrio per il supporto”.