Abbadia piange Amato Delli Gatti, storico volontario della Protezione Civile

Molto conosciuto in paese, altruista e gentile, è morto all’età di 82 anni

I funerali saranno celebrati lunedì 9 settembre alle ore 10.30 ad Abbadia Lariana

ABBADIA LARIANA – Dolore ad Abbadia Lariana per la morte di Amato Delli Gatti scomparso all’età di 82 anni. Un uomo molto conosciuto in paese per il suo impegno nel gruppo di Protezione Civile. Altruista e sempre gentile con tutti, ha dedicato la sua vita alla sua famiglia, al lavoro come ferroviere e alla Protezione Civile di cui era membro da oltre 20 anni.

“Un uomo di cuore, un maestro per i suoi compagni, gentile con tutti, altruista e sempre con il sorriso – hanno ricordato dal comune di Abbadia -. Ferroviere e volontario da oltre 20 anni nel Gruppo di Protezione civile di Abbadia Lariana, ha dedicato la sua vita alla famiglia e al proprio paese. L’Amministrazione comunale e i suoi colleghi di Protezione civile lo ricorderanno sempre per la grande persona che ha dimostrato di essere, per le risate e i bei momenti condivisi”.

Amato Delli Gatti lascia la moglie Camilla, i figli Alfonso con Monica, Dorotea e Anna con Massimo, gli amatissimi nipoti Riccardo, Silvia e Caterina e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati lunedì 9 settembre alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Abbadia Lariana. La camera ardente è allestita presso la camera mortuaria dell’ospedale di Lecco fino alle ore 9 di lunedì.