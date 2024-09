Abbandona rifiuti: preso il criminale ambientale. Adesso rischia 26mila euro di multa

Una montagna di rifiuti abbandonata lungo la strada Ballabio – Morterone

Il sindaco Bussola: “Gesto veramente ignobile. Il trasgressore non la passerà franca”

BALLABIO – Una montagna di rifiuti abbandonati è stata scoperta lungo la strada Ballabio – Morterone, gesto di inciviltà che ha suscitato indignazione e il che il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola lo ha definito “veramente ignobile”.

I rifiuti, di vario genere e senza alcun rispetto per l’ambiente, sono stati rinvenuti recentemente, scatenando una pronta reazione da parte della Polizia Locale di Ballabio.

Guidati dal Comandante Marco Maggio, gli agenti sono intervenuti immediatamente dopo la segnalazione, avviando un’indagine che ha portato rapidamente all’identificazione del trasgressore. Il sindaco con Pietro D’Alema, Direttore di Silea Spa, hanno coordinato un sopralluogo con tecnici ambientali e agenti di polizia. L’ispezione, effettuata sabato mattina, ha avuto l’obiettivo di valutare la natura dei rifiuti e garantire la messa in sicurezza dell’area.

Durante il sopralluogo sono stati trovati non solo rifiuti urbani, ma anche materiali considerati pericolosi. Per il responsabile di questo atto illecito, le sanzioni potrebbero arrivare fino a 26.000 euro, con ulteriori conseguenze legali.

Il sindaco ha sottolineato la determinazione dell’Amministrazione a combattere simili comportamenti, ricordando che la Polizia Locale sarà implacabile nei confronti di chi viola le normative ambientali, così come è stato fatto recentemente con altri reati.

“Trovo difficile anche solo pensare come sia possibile compiere un’azione simile – ha aggiunto il primo cittadino – La buona notizia è che il trasgressore non la passerà franca grazie alla prontezza ed efficienza della nostra Polizia Locale. È bene che si sappia che useremo il pugno di ferro, cosi come abbiamo fatto recentemente con pusher e venditori di droga, perché a Ballabio non c’è spazio neanche per chi abbandona i rifiuti!”