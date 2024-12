Aggressione nella notte in via Agliati a Lecco, un 48enne ferito alla testa

L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato

Una lite che sarebbe sfociata in aggressione, tre le persone coinvolte

LECCO – Una lite sfociata in una aggressione, sembrerebbero questi i contorni su cui stanno indagando le forze dell’ordine intervenute in via Agliati, nel quartiere di San Giovanni a Lecco, nella notte tra venerdì e sabato. L’episodio, in cui sarebbero coinvolte almeno tre persone, è avvenuto poco dopo la mezzanotte.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il litigio sarebbe scoppiato in via Agliati all’incrocio con corso Monte Santo. Ad avere la paggio un uomo di 48 anni di origini straniero che sarebbe rimasto a terra con una ferita alla testa, mentre le altre due persone coinvolte sarebbero fuggite in auto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco che ha trasportato il ferito all’ospedale di Lecco in codice verde (poco critico), mentre i Carabinieri dovranno riscostruire l’accaduto e capire i motivi dell’aggressione.