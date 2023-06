Ancora una rissa in centro, mentre in Comune si discute di sicurezza

Di nuovo un episodio di rissa nella zona tra piazza Diaz e via Volta. E’ successo a mezzanotte

Nella stessa sera, lo scontro politico in municipio sul tema della sicurezza. Alberto Anghileri: “Problemi di tutte le città”. Emilio Minuzzo: “Sbagliato dire che va tutto bene”

LECCO – Ennesimo episodio di violenza in centro città: in tarda notte diverse pattuglie di polizia e carabinieri sono dovute intervenire nella zona tra piazza Diaz e via Volta per una rissa tra alcuni soggetti.

Già da diverso tempo i portici di via Volta sono interessati da fatti analoghi e da fenomeni di spaccio tanto che nel luglio dello scorso anno il Comune di Lecco aveva emesso un’ordinanza con divieto di stazionamento, stabilendo anche la chiusura del cancelletto d’accesso al passaggio pedonale per la biblioteca.

Ieri sera era quasi mezzanotte quando sono state mobilitate di nuovo le pattuglie in zona. Attualmente, da quanto appreso, sono in corso accertamenti su alcuni individui già noti alle forze dell’ordine per attribuire le responsabilità dell’accaduto.

Giusto qualche ora prima, a pochi passi da via Volta, in municipio si è tornati a discutere della questione sicurezza in città alla luce degli ultimi accadimenti. Nei giorni scorsi, la Prefettura aveva rassicurato sulla diminuzione dei reati in città e sul fatto che questi ultimi episodi siano slegati da loro e non attribuibili a bande organizzate, debellate con gli interventi di polizia nel 2022.

Un report ripreso da Alberto Anghileri di Con La Sinistra Cambia Lecco: “In questi due anni abbiamo sentito tanti interventi del centrodestra che dipingevano Lecco come il Bronx. E’ invece dato importante e ufficiale quello dato da Questore, Prefetto e Comandante dei Carabinieri che dà un segnale di fiducia alla città. Significa non avere problemi? No, li abbiamo come altre città del mondo perché paghiamo le contraddizioni di un modello sociale come il nostro dove c’è chi non riesce a mettere assieme il pranzo con la cena. Dobbiamo imparare a convivere e ridurre il più possibile queste situazioni ma, per fortuna, siamo una città dove la delinquenza è in calo”.

“Anghileri ci rassicura con il suo dato trionfale ma i dati si anche possono dare, qualche volta si vince altre volte si perde – gli ha risposto Emilio Minuzzo dal centrodestra – Si parla dei primi cinque mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. Il Sole 24 Ore invece ci ricorda che nel 2022 è peggiorato nei dati sull’anno precedente. Siamo al sicuro? Nemmeno per sogno: serve una presa di coscienza, non diciamo che serva muoversi per la città con il giubbotto antiproiettile e l’elmetto, ma solo nell’ultima settimana ci sono state due rapine in strada, un pestaggio alla Meridiana, citofoni rubati in corso Matteotti. Sbagliato dire che è tutto tranquillo. Provare a fare un po’ di sana prevenzione può servire ad arginare fatti e polemiche di situazione arcinote”.