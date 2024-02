Azienda lecchese con 34 lavoratori in nero, 575mila euro di multa e attività sospesa

L’attività dei Carabinieri Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecco nei confronti di un’azienda di Costa Masnaga

Durante i controlli sono stati trovati 34 lavoratori “in nero”, di cui 11 extracomunitari e 4 minorenni

COSTA MASNAGA – I militari hanno riscontrato gravi violazioni penali rispetto alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) e violazioni amministrative. Nel corso dei controlli nei confronti di un’attività di Costa Masnaga, infatti, sono stati trovati 34 lavoratori “in nero”, di cui 11 extracomunitari e 4 minorenni. E’ stato quindi adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e applicate ammende e sanzioni amministrative per 575.000 euro. L’Amministratore Unico dell’azienda è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria

Questi i risultati dell’attività condotta dai Carabinieri Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecco che hanno eseguito una mirata attività ispettiva nei confronti di un’azienda di Costa Masnaga, che opera nel settore della vendita caffè e dispositivi per il caffè al pubblico e ai privati e vendita di dispositivi medico sanitario, per verificare la giusta applicazione delle normative in materia di diritto del lavoro e di sicurezza negli ambienti di lavoro.