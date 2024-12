Carenno. Ciclista investito, intervento dell’elisoccorso

L’incidente è avvenuto poco dopo le 19 in via Premaso

CARENNO – Un brutto incidente stradale si è verificato oggi in via Premaso, a Carenno, dove un ciclista di 76 anni è stato investito da un veicolo. L’allarme è scattato poco dopo le 19 e sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, ma il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo grazie all’intervento dell’elisoccorso.

La scena dell’incidente ha visto l’immediata attivazione dei Carabinieri del Comando di Lecco e dei sanitari della Soreu Laghi. Un’ambulanza della base MSB è stata inviata per il primo soccorso, ma la gravità della situazione ha richiesto il supporto dell’elicottero di emergenza.

Il ciclista, un uomo di 76 anni, ha riportato lesioni significative ma non tali da far temere per la sua vita. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente e determinare eventuali responsabilità.