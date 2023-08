Giornata di soccorsi in montagna: interventi anche in Grigna e Magnodeno

Ancora incidenti in montagna dopo quelli avvenuti al Giumello e a Erve

Recuperate due persone vittime di cadute sul sentiero di Costalottiere e nei pressi del rifugio Bogani

LECCO – Giornata di super lavoro per elisoccorso, tecnici del Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco. Dopo gli incidenti al Giumello e alle pozze di Erve, i soccorritori sono nuovamente impegnati per prestare soccorso ad altri due escursionisti caduti in montagna nel pomeriggio di oggi, 23 agosto.

Poco dopo le ore 16 l’elisoccorso si è alzato in volo da Como per un intervento sul Magnodeno, sul sentiero di Costalottiere che parte dal paese di Erve. Fortunatamente non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente grave, la persona è stata recuperata e trasportata all’ospedale di Gravedona (CO) in codice verde. Allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino.

Pochi minuti più tardi, intorno alle ore 16.30, una nuova richiesta di soccorso è giunta dalla Grigna Settentrionale per un uomo di 42 anni caduto mentre percorreva il sentiero che dal Cainallo (Esino Lario) porta al Rifugio Bogani, nella zona dell’Alpe Moncodeno. Anche in questo caso è intervenuto l’elisoccorso di Bergamo e sono stati allertati gli uomini del Soccorso Alpino (sei tecnici erano pronti a partire in piazzola, per eventuale supporto dell’elisoccorso). Il 42enne è stato trasportato all’ospedale in codice giallo (mediamente critico) con una sospetta frattura a una gamba.

Sempre intorno alle 16.30 una terza richiesta di aiuto è arrivata per una persona in difficoltà sulla ferrata del Medale a Lecco.