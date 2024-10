Giovane scomparso a Paderno, si chiede l’aiuto di tutti per provare rintracciarlo

I famigliari stanno diffondendo anche nel Calolziese i volantini con le foto di Matteo Rivolta

Senza esito i tre giorni di intense ricerche nella zona di Paderno, dove è stata trovata la sua auto

PADERNO D’ADDA – Sono proseguite fino a tutta la giornata di ieri, domenica, quindi per i tre giorni ritenuti dai tecnici dei Vigili del Fuoco sufficienti, le approfondite perlustrazioni dei luoghi limitrofi a dove è stata ritrovata l’auto di Matteo Rivolta, 31 anni, residente a Desio (MB), scomparso nella serata di mercoledì 23 ottobre nella zona di Paderno D’Adda.

A dare l’allarme del mancato rientro i suoi familiari che hanno prontamente segnalato la scomparsa del giovane alle forze dell’ordine e diffuso anche via social diversi appelli per ritrovare Matteo. Il giovane avrebbe lasciato l’auto in via Airoldi, a Paderno, vicino al cimitero. In questi tre giorni ingente dispiegamento di mezzi e uomini dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine per le ricerche che si sono concentrate lungo il tratto di fiume e nelle immediate vicinanze. Al momento, però, non c’è ancora nessun esito.

I famigliari del giovane stanno battendo tutta la provincia per diffondere il volantino con le foto del giovane. Proprio nella giornata di ieri, domenica, hanno chiesto anche l’aiuto di Cristina Valsecchi, commerciante e assessore del comune di Calolziocorte, che sta portando i volantini con le foto del ragazzo nei negozi di Calolziocorte e dei paesi della Valle San Martino.