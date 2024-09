Lutto a Monte Marenzo per la scomparsa di Maria Mangili

I funerali verranno celebrati domani, sabato, alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo

Angelo Fontana a nome della Polisportiva Monte Marenzo: “Una donna che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chiunque l’abbia conosciuta”

MONTE MARENZO – Monte Marenzo piange la scomparsa di Maria Mangili, una figura cara alla comunità. All’età di 82 anni, Maria è deceduta il 12 settembre, portando via con sé un pezzo di storia locale fatta di altruismo, semplicità e generosità. Conosciuta per il suo costante impegno nelle iniziative dell’Auser, Maria era sempre pronta a tendere una mano, a regalare un sorriso, o un piccolo giocattolo ai bambini. Il suo cuore grande si manifestava nei gesti quotidiani, come l’accendere un lumino alla cappelletta di San Gaetano, vicino alla sua abitazione.

Dopo il trasferimento a Casa Corazza, Maria non smise di coltivare le sue passioni e il suo amore per la comunità. La sua casa era adornata dalla bandiera tricolore che amava vedere sventolare dal terrazzo, segno di un profondo attaccamento alla patria. Durante la Festa d’Agosto, organizzata da Auser, Maria chiese una foto ricordo con il fisarmonicista Gabriele Bolis, storico Maestro dei Picett del Grenta, e sua figlia Carla. Uno scatto che racchiudeva tutto il suo affetto per le persone care e l’orgoglio per l’ulivo con la targa dedicata al figlio John, scomparso prematuramente.

“In questo momento di dolore – fa sapere Angelo Fontana a nome della Polisportiva di Monte Marenzo, area sociale – si unisce al cordoglio e porge le più sentite condoglianze alla figlia Carla, ricordando una donna che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chiunque l’abbia conosciuta”.

I funerali verranno celebrati domani, sabato, alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Monte Marenzo.