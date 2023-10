Camion in panne alla rotonda di San Giovanni, interviene la Polizia Locale

Intervento della Polizia Locale per gestire la viabilità

LECCO – A causa di un camion in panne è temporaneamente chiuso l’accesso a via Tonale dalla rotonda di viale Adamello, a San Giovanni.

In posto, poco prima di mezzogiorno, si sono portati gli agenti di Polizia Locale per prestare assistenza al mezzo fermo e gestire la viabilità. Per consentire la rimozione del camion è stata interdetto, temporaneamente, l’accesso a via Tonale: chi proviene da Corso Monte Santo e da Viale Adamello, dunque, dovrà obbligatoriamente proseguire lungo Corso Matteotti. Per chi sale da Corso Matteotti invece c’è la possibilità di svoltare in via Tonale, direzione ospedale.